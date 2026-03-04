Neste programa de Verão, os miúdos vestem a bata branca

A Universidade Nova de Lisboa vai abrir as portas da Faculdade de Ciências Médicas a crianças e jovens a partir dos seis anos.

Chama-se Summer Medical School, acontece há quatro anos e põe crianças e jovens dos seis aos 18 anos a aprenderem mais sobre profissões nas áreas da medicina, biociências e saúde. A próxima edição está marcada para Julho e há vários programas de cinco dias, pensados para diferentes faixas etárias. As inscrições já estão abertas.

Desde o seu lançamento em 2022 que a iniciativa já envolveu 374 miúdos. Regressa agora com uma oferta alargada e novos conteúdos. A ideia é promover literacia, comportamentos e estilos de vida saudáveis através de experiências que combinam ciência e prática, como workshops, desafios experimentais, simulações clínicas e dinâmicas orientadas por profissionais.

“Mais do que um curso de Verão, trata-se de uma experiência imersiva no universo médico, vivida numa escola de referência, reconhecida pela sua abordagem inovadora e disruptiva no ensino”, lê-se em comunicado de imprensa, que destaca como “cada área oferece experiências desenhadas para inspirar, desafiar e capacitar cada criança e jovem como agente de saúde”.

Dos seis aos dez anos, por exemplo, há dois programas à escolha: um focado na exploração do corpo humano, nutrição, actividade física e saúde mental (29 de Junho a 3 de Julho; 6 a 10 de Julho; 13 a 17 de Julho; 20 a 24 de Julho); e outro que aborda o cérebro com experiências científicas em torno da cognição, sono, memória, atenção e tomada de decisão (6 a 10 de Julho e 13 a 17 de Julho).

Já para jovens dos 11 aos 14 anos, há um programa para promoção de hábitos saudáveis com maior autonomia e desenvolvimento do pensamento crítico (29 de Julho a 3 de Julho; 6 a 10 de Julho; 13 a 17 de Julho; e 20 a 24 de Julho); e outro em torno da investigação científica sobre o cérebro, com desafios cognitivos mais avançados e estímulo ao raciocínio lógico, memória, foco, atenção, sono e tomada de decisão (6 a 10 de Julho e 13 a 17 de Julho).

Para a faixa etária dos 15 aos 18 anos, há também dois programas, com uma versão internacional leccionada em inglês: o primeiro propõe uma imersão prática sobre como o estilo de vida impacta a saúde, abordando nutrição, sono, actividade física, gestão do stress e literacia em saúde, com análise de casos e tendências emergentes (6 a 10 de Julho e 20 a 24 de Julho); o segundo é introdução prática à Medicina e às profissões da área das biociências da saúde com workshops clínicos, simulações, raciocínio diagnóstico e desenvolvimento de competências clínicas, apoiando os jovens na sua decisão vocacional (13 a 17 de julho e 27 a 31 de Julho).

“Ao aproximar crianças e jovens da ciência, da saúde e do bem-estar desde cedo, capacitamo-los a desenvolver pensamento crítico, fazer escolhas informadas e assumir um papel activo na sociedade”, afirma a médica Ana Macedo, subdirectora para a Extensão à Comunidade da Faculdade de Ciências Médicas, citada na mesma nota. “Educar para a saúde hoje é preparar decisões mais conscientes amanhã.”

As inscrições, que devem ser feitas online no site da Summer Medical School, custam desde 230€ por semana, dependendo do programa escolhido.

