Nick Cave confirmado no NOS Alive 2026

O músico australiano regressa a Portugal no próximo Verão para actuar no Passeio Marítimo de Algés. A organização anunciou a sua presença esta semana, depois da primeira confirmação do festival: o regresso dos Buraka Som Sistema.

Nick Cave é o mais recente nome anunciado para o NOS Alive. A voz de "Into My Arms" surge no cartaz depois de já ter sido dada a conhecer a primeira confirmação do evento: os Buraka Som Sistema, que actuam no dia 11 de Julho, no Palco NOS.

O australiano é uma presença recorrente em Portugal, o último concerto de Cave no nosso país aconteceu em Outubro de 2024, no MEO Arena, em Lisboa, no âmbito da digressão “Wild God Tour”, com uma actuação a solo. O cantautor passou ainda por festivais como o Primavera Sound, em 2013, 2018 e 2022, no Kalorama, em 2022, e no Paredes de Coura, em 2005, e no Imperial Festival 1998. Este novo espectáculo está integrado na tour europeia do artista, que começa a 10 de Junho e termina a 28 de Agosto em Paris.

O concerto dos Buraka Som Sistema assume particular importância no festival, uma vez que é um regresso aos palcos desde que anunciaram o hiato em 2016.

O NOS Alive 2026 acontece entre os dias 9 e 11 de Julho. Os bilhetes já estão à venda.

Passeio Marítimo de Algés (Oeiras). 9-11 Jul (Qui-Sáb). 199€-84€

