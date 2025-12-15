Subscrever
Notícias

Nikon Comedy Wildlife Awards 2025: estas são as fotografias mais divertidas da vida selvagem

Ursos sorridentes, rãs muito tácteis e, claro, os indispensáveis gorilas dançarinos foram as imagens mais premiadas da edição deste ano.

Liv Kelly
Escrito por
Liv Kelly
Travel Writer
Nikon Comedy Wildlife Awards 2025
Photograph: Bret Saalwaechter / Nikon Comedy Wildlife Awards 2025
Dezembro é, por si só, um mês cheio de boa disposição, mas porque não puxar mais pelo humor e ficar a conhecer os vencedores dos Nikon Comedy Wildlife Awards 2025?

O grande vencedor deste ano é (rufem os tambores!) Mark Meth-Cohn, que captou uma adorável fotografia de um gorila a dançar, chamada "High Five". 

Nikon Comedy Wildlife Awards 2025
Foto: Mark Meth-Cohn / Nikon Comedy Wildlife Awards 2025

Mas esta não foi a única imagem distinguida na edição de 2025. Destacamos aqui as nossas escolhas entre os campeões deste ano, incluindo os vencedores das categorias Thinktank Bird e Junior Photographer.

Nikon Comedy Wildlife Awards 2025
Foto: Photograph: Grayson Bell / Nikon Comedy Wildlife Awards 2025
Nikon Comedy Wildlife Awards 2025
Photograph: Valtteri Mulkahainen / Nikon Comedy Wildlife Awards 2025
Nikon Comedy Wildlife Awards 2025
Photograph: Warren Price / Nikon Comedy Wildlife Awards 2025
Nikon Comedy Wildlife Awards 2025
Photograph: Kalin Botev / Nikon Comedy Wildlife Awards 2025
Nikon Comedy Wildlife Awards 2025
Photograph: Alison Tuck / Nikon Comedy Wildlife Awards 2025

Quer participar na próxima edição? Os Nikon Comedy Wildlife Awards voltam a abrir candidaturas a 14 de Março. Até lá, espreite os vencedores da edição de 2024.

