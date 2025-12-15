Dezembro é, por si só, um mês cheio de boa disposição, mas porque não puxar mais pelo humor e ficar a conhecer os vencedores dos Nikon Comedy Wildlife Awards 2025?
O grande vencedor deste ano é (rufem os tambores!) Mark Meth-Cohn, que captou uma adorável fotografia de um gorila a dançar, chamada "High Five".
Mas esta não foi a única imagem distinguida na edição de 2025. Destacamos aqui as nossas escolhas entre os campeões deste ano, incluindo os vencedores das categorias Thinktank Bird e Junior Photographer.
Quer participar na próxima edição? Os Nikon Comedy Wildlife Awards voltam a abrir candidaturas a 14 de Março. Até lá, espreite os vencedores da edição de 2024.
