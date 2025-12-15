Ursos sorridentes, rãs muito tácteis e, claro, os indispensáveis gorilas dançarinos foram as imagens mais premiadas da edição deste ano.

Dezembro é, por si só, um mês cheio de boa disposição, mas porque não puxar mais pelo humor e ficar a conhecer os vencedores dos Nikon Comedy Wildlife Awards 2025?

O grande vencedor deste ano é (rufem os tambores!) Mark Meth-Cohn, que captou uma adorável fotografia de um gorila a dançar, chamada "High Five".

Foto: Mark Meth-Cohn / Nikon Comedy Wildlife Awards 2025

Mas esta não foi a única imagem distinguida na edição de 2025. Destacamos aqui as nossas escolhas entre os campeões deste ano, incluindo os vencedores das categorias Thinktank Bird e Junior Photographer.

Foto: Photograph: Grayson Bell / Nikon Comedy Wildlife Awards 2025

Photograph: Valtteri Mulkahainen / Nikon Comedy Wildlife Awards 2025

Photograph: Warren Price / Nikon Comedy Wildlife Awards 2025

Photograph: Kalin Botev / Nikon Comedy Wildlife Awards 2025

Photograph: Alison Tuck / Nikon Comedy Wildlife Awards 2025

Quer participar na próxima edição? Os Nikon Comedy Wildlife Awards voltam a abrir candidaturas a 14 de Março. Até lá, espreite os vencedores da edição de 2024.

🗞️ Mais notícias: fique a par das novidades com a Time Out

📲 Siga-nos nas redes sociais: Whatsapp, Instagram, Facebook e LinkedIn