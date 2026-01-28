No Beato, o Carnaval vai durar mesmo três dias – e com blocos, karaoke e feijoada

[category]
De 14 a 16 de Fevereiro, a festa da Casa Capitão com a Humans of Carnaval estende-se às ruas do Beato Innovation District, com três pistas diferentes. Os bilhetes já estão à venda.
A Casa Capitão e a Humans of Carnaval unem esforços para tornar o Carnaval de 2026 memorável. Primeiro, porque prometem "a maior arena de Carnaval de Lisboa". Além disso, estão a preparar uma festa que dura três dias (e com três pistas) e que se vai estender às ruas do Beato Innovation District e também ao Unicorn Stage e à Fábrica do Pão.
Quanto ao alinhamento, já começou a ser anunciado. Entre os dias 14 e 16 de Fevereiro, passam pelo Beato músicos, colectivos, blocos de Carnaval e DJs, distribuídos por diferentes palcos, pistas e festas, incluindo um karaoke carnavalesco – o Carnaokê –, que vai animar as hostes durante os três dias.
No primeiro dia, sábado, o recinto abre-se ao Bloco Humans of Carnaval, co-organizador do evento, mas também ao Baile CarnaVRAU, ao Baile Jorge Ben Jor, da Banda Simpatia, à Selva-Selva, Tropicana Records, Fleecy Flakes.
No domingo, dia de entrada livre até às 17.00, serve-se uma feijoada pela hora de almoço. O acompanhamento? Os acordes da Típica Roda de Choro. O programa desse dia reserva ainda Baile House de Nelsim e Vicky Pardel, Jam do Pikachu Lacerda, Toy Magia, Sardinhas Nômedes, entre outras atracções musicais.
Na segunda-feira, última dia de folia no Beato, o evento abre alas para o cortejo de Carnaval do Blocú, que este ano termina à porta da Casa Capitão. O Bloquete e a Dengo Club são outras duas atracções, além de actuações de Ferveção, Never Stop e Rafa Montserrat. Além destas, há outras confirmações a caminho. O primeiro lote de bilhetes já está à venda. Os diários custam 10€ e o passe para os três dias fica por 20€.
Rua do Grilo, 119 (Beato). 14-16 Fev. 10€-20€
