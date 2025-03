No Dia das Florestas, abrem-se as portas de três jardins botânicos e a entrada é livre

São espaços com uma importância destacada no que toca à conservação da biodiversidade, onde podemos encontrar palmeiras de todos os continentes ou raras cicadáceas, representando floras antigas de diferentes origens. Esta sexta-feira, 21 de Março, o Dia Internacional das Florestas é pretexto para observar este património, a convite da Universidade de Lisboa, que abre as portas (a entrada é gratuita) dos jardins botânicos do Príncipe Real, de Belém e da Ajuda.

Manuel Manso Jardim Botânico de Lisboa

As actividades começam às 10.00 (até às 12.30), com visitas orientadas no Jardim Botânico da Ajuda e no Jardim Botânico Tropical, unidas por um percurso a pé entre os dois espaços. Às 15.00, há uma visita ao Jardim Botânico de Lisboa (JBL, na Rua da Escola Politécnica), seguindo as "espécies emblemáticas" do espaço "ao ritmo de poemas de autores portugueses". Por fim, às 16.00, inaugura-se o Itinerário Sonoro do JBL, onde diferentes paisagens sonoras fazem o percurso.

Vários locais (Lisboa). 21 Mar. Vários horários. Entrada livre mediante inscrição (geral@museus.ulisboa.pt ou 213 921 808)

