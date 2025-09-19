Lisboa

Lisboa

No Dia Internacional da Paz, “acendem-se” velas por Lisboa

O movimento Essays for Peace chega à cidade no próximo domingo, 21 de Setembro. A proposta consiste em substituir o conteúdo de todas as telas possíveis pela imagem de uma vela acesa.

Raquel Dias da Silva
Raquel Dias da Silva
Essays for Peace
A 1.ª edição de Essays for Peace levou à reprodução de mais de 20 mil velas em ecrãs publicitários de todo o mundo, desde Nova Iorque, nos EUA, até Barcelona, em Espanha. Este ano, a 21 de Setembro, Dia Internacional da Paz, o movimento, criado pelo artista argentino Martín Bonadeo, volta a desafiar o público e as empresas. A proposta consiste em substituir o conteúdo de todas as telas possíveis – públicas e privadas, grandes e pequenas – pela imagem de uma vela acesa.

“O projecto transcende idiomas, políticas e culturas: cada chama representa uma alma em busca de tranquilidade e ergue-se como um pedido de solidariedade global”, lê-se em comunicado. “No ano passado, as velas ocuparam telas de cinema, escritórios, telemóveis e outros espaços inesperados, alcançado milhões de pessoas em todo o mundo.” Em Valência, por exemplo, o compositor Llorenç Barber criou uma peça musical especial para acompanhar a iniciativa, interpretada através do toque dos sinos ao meio-dia e à meia-noite.

Já em Portugal, sabemos que estão previstas iniciativas em localidades como Braga, Póvoa do Varzim, Maia, Porto, Penafiel, Vila Real, Aveiro, Coimbra, Leiria, Cascais, Amadora, Lisboa e Almada. Na capital, em particular, destacam-se, por exemplo, “ensaios pela paz” em Santa Apolónia (no átrio da estação), no Cais do Sodré (junto aos torniquetes de acesso ao cais, às escadas rolantes de acesso ao metro e perto da escadas pedonais e das escadas rolantes que dão acesso directo à CP) e na Praça do Município. Mas não só, vão haver muitos mupis digitais por toda a cidade: pode conferir onde no mapa global dos Essays for Peace.

Como participar nos “Ensaios pela Paz”

Basta descarregar o vídeo da vela acesa e reproduzi-lo num ecrã de um dispositivo (telemóvel, tablet, televisão, painel digital), por segundos, minutos ou horas, a partir da meia-noite e ao longo de domingo, 21 de Setembro. Poderá acompanhar com meditação, em silêncio ou com música relaxante. Se quiser, também é convidado a partilhar fotografias ou vídeos nas redes sociais com os hashtags #EnsayosParaLaPaz e #EssaysForPeace.

