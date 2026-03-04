No Festival Periferias, a arte e a natureza andam de mãos dadas

Este ano, o festival decorre de 5 a 15 de Março. A programação cruza teatro, dança, cinema, marionetas, performances e animação de rua.

O Festival Periferias regressa a Sintra em Março. Entre os dias 5 e 15, a programação estende-se a vários espaços culturais e públicos do concelho, como a Casa de Teatro de Sintra, o Museu das Artes de Sintra ou o Pavilhão Multiusos de Belas. A programação, subordinada ao tema “EcoGeografias”, cruza vários formatos artísticos e propõe reflectir sobre a relação entre arte e natureza.

“Este ano, pensámos a programação para todas as idades, com especial atenção para um público mais jovem, mantendo um diálogo com a comunidade educativa do nosso território”, lê-se em comunicado do evento, cuja curadoria é assinada pelos co-directores artísticos da associação cultural Chão de Oliva, Paula Pedregal, Susana C. Gaspar e Nuno Correia Pinto.

O festival tem início a 5 de Março, pelas 17.00, com a inauguração da exposição “Uma Borboleta nos Escombros”, no Mu.Sa – Museu de Artes de Sintra, com a presença do presidente da Câmara Municipal, Marco Almeida. A mostra aborda a tragédia que levou à perda de parte do espólio de Chão de Oliva em 2025, ao mesmo tempo que estabelece um paralelismo com os incêndios florestais que, todos os anos, ameaçam a biodiversidade no nosso país e no planeta.

A programação completa já está disponível para consulta online, mas entre os destaques inclui-se, por exemplo, o espectáculo musical Missão Ambiental Ultrafadista, de Miguel Mendes, a 5 de Março, às 21.30, na Sociedade União Sintrense; e a animação de rua O Guarda-Pedais, pela d’Orfeu, de Águeda, que percorrerá as ruas de Sintra a 6 de Março, em sessões de manhã e à tarde.

Para os adultos, destaca-se o espectáculo The Erotic Clown, com Sepideh Khodarahmi, que convida o público a confrontar os seus próprios limiares de prazer e repulsa e a reconsiderar como o valor erótico é produzido, regulado e desfeito no interior de sistemas sociais e estéticos. A performance, de entrada gratuita mediante reserva, terá lugar na cave do Museu de Artes de Sintra, no dia 7 de Março, às 18.00.

A maior parte das actividades custa 5€ e os bilhetes estão à venda online e na própria bilheteira dos espaços.

Sintra (vários locais). 5-15 Mar, vários horários. Vários preços (algumas actividades são de entrada livre)

