No Grande Arraial de Belém, há Toy, Tio Jel, Kiko is Hot e festa até de madrugada

Belém acorda para os Santos Populares já a partir de 29 de Maio, no Parque dos Moinhos de Santana. A entrada é livre, mas é possível reservar mesas.

O Parque dos Moinhos de Santana está prestes a ser ocupado por assadores, bancas e festivaleiros. Durante duas semanas, o Grande Arraial de Belém promete festa até de madrugada. A programação arranca a 29 de Maio, com os Deixa Rolá, que voltam a subir a palco a 11 de Junho, e estende-se até dia 14. A entrada é livre, mas vai ser possível reservar mesas.

O cartaz inclui ainda actuações de Queres É Pimba (30 de Maio), NonStop (3 de Junho), Tio Jel (5 de Junho) e Toy (9 de Junho). Além disso, está também prevista uma “tarde diferente” a 6 de Junho, com a presença de Junkale, directamente de Sevilha.

Já na “Grande Noite dos Santos”, a 12 de Junho, poderá contar com um DJ set de Kiko is Hot e várias actuações, de projectos como os Party Animal. A conduzir este que será o ponto alto do evento, estará Zé Tuga, do Bailarico Show.

“Mantendo uma das marcas mais fortes, o Grande Arraial de Belém reforça em 2026 o seu carácter familiar”, lê-se ainda em comunicado, que destaca os espaços dedicados aos mais pequenos, com actividades, insufláveis, diversões “e muita animação”.

Como sempre, haverá também uma ampla oferta de comes e bebes, com gastronomia portuguesa tradicional e algumas novidades surpresa. A entrada, essa, continua a ser gratuita – de segunda a sexta-feira, a partir das 17.00, e fins-de-semana e feriados, a partir das 15.00 –, mas este ano haverá possibilidade de reserva antecipada de mesas para grupos de amigos e empresas, que poderão optar entre um menu pré-definido ou circular livremente pelas bancas existentes no recinto.

O menu de grupo – pensado para mesas até oito pessoas – custa 30€ por pessoa e inclui um caldo verde, uma dose de caracóis, um chouriço assado, uma bifana ou duas sardinhas no pão e quatro bebidas (haverá cerveja, vinho, sangria, refrigerantes e água). Adicionalmente, por mais 100€, poderá contratar um elemento de staff em exclusivo.

Rua Tristão Vaz, 22 (Restelo). 29 Mai-12 Jun, Seg-Sex 17.00, Sáb-Dom e feriados 15.00. Entrada gratuita

Notícia actualizada a 12 de Maio, às 13.33:

não está prevista a realização de uma Festa Junina a 8 de Junho e, na noite de 12 de Junho, não haverá as actuações dos P*ta da Loucura, Hot Crazy Boy nem Tudo ao Molho, como decorreu no ano passado.

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