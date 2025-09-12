No LAFF, todos os holofotes incidem sobre o cinema árabe

Durante uma semana, Lisboa será palco para 16 filmes árabes premiados internacionalmente, bem como quatro clássicos libaneses e tunisinos.

O realizador de Parasitas, Bong Joon-ho, depois de ganhar o Globo de Ouro de Melhor Filme Estrangeiro, disse que, "quando superarmos a barreira de uma polegada de altura que são as legendas, vamos ser apresentados a muitos filmes incríveis". Sem esse obstáculo, o Lisbon Arab Film Festival (LAFF), por exemplo, é um evento ideal para conhecer um cinema com que estamos menos familiarizados. A segunda edição desta iniciativa, que se assume como uma plataforma de exibição de cinema árabe contemporâneo, apostando no diálogo intercultural e na aproximação entre Portugal, o Médio Oriente e o Norte de África, acontece entre 27 de Setembro e 4 de Outubro.

O festival apresenta um total de 16 filmes distribuídos por duas secções. A Secção Principal, a decorrer na Culturgest, reúne 12 obras recentes de realizadores árabes já distinguidas em festivais como Cannes, Veneza, Berlim ou Marrakech. São filmes que abordam questões como a liberdade, a emancipação, os direitos humanos e a migração, e que chegam a Lisboa em antestreia nacional.

Entre os destaques, Promised Sky, de Erige Sehiri, apresentado em Cannes na secção Un Certain Regard, retrata a vida de três mulheres da Costa do Marfim em Tunes; Aisha Can’t Fly Away, de Morad Mostafa, candidato à Caméra d’Or em Cannes, sobre a luta de uma jovem sudanesa no Egipto; From Ground Zero, de Rashid Masharawi, vencedor do Cinema for Peace Award 2025, composto por 22 curtas filmadas em Gaza; e Happy Holidays, de Skander Copti, distinguido em Veneza, que aborda as tensões familiares e culturais em Haifa.

A segunda vertente do LAFF será a Secção Retrospectiva, organizada em colaboração com a Cinemateca Portuguesa. Serão exibidos quatro clássicos do cinema libanês e tunisino, dois deles em novas cópias digitais recentemente restauradas. Um dos pontos altos é Leila and the Wolves, de Heiny Srour, obra marcante da primeira mulher a filmar no Líbano, que coloca em foco a perspectiva feminina e a posição das mulheres no mundo árabe.

Durante esta semana de exibições haverá também conversas com convidados e iniciativas gastronómicas, num programa paralelo que acompanha as sessões.

Culturgest e Cinemateca (Lisboa). 27 Set-4 Out. 5€

