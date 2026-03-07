No novo espaço de festas para bebés e crianças em Telheiras, apetece ficar até depois da hora de ir embora

Bárbara Lopes era assistente de bordo e estava convencida que essa seria a sua profissão para a vida. Depois de ser mãe, decidiu recuperar um sonho antigo: abrir um espaço para bebés e crianças “onde os pais também tenham vontade de ficar, até quando já são horas de ir embora”. Chamou-lhe FraDi, em homenagem aos filhos Francisco e Diogo. A grande atracção é o muito requisitado insuflável, mas também há uma piscina de bolas para bebés e muitos brinquedos em madeira.

“Quando chegou a altura de começar a procurar espaços para fazer as festas de aniversário dos meus filhos, só encontrava sítios com ambientes muito frios, daqueles em que dá vontade de largar os miúdos e ir embora. Havia as diversões que eles gostam, que é na verdade só o que lhes interessa, mas para os pais não era muito confortável”, recorda Bárbara. “Em Outubro do ano passado, fomos a mais uma festa do género e pensámos ‘não, tem de haver uma maneira melhor, vamos abrir nós’.”

Nessa altura, Bárbara encontrou uma formação de dois dias para aprender como abrir o seu espaço de festas. Diz que foi logo muito intenso, mas ficou tão entusiasmada que não resistiu e começou a procurar lojas. Foi assim que encontrou esta, no número 3A da Rua Virgílio Martinho, em Telheiras. Apesar de não ter um espaço exterior, tem grandes janelas a toda a volta. “Eu queria que fosse em Lisboa, porque a maior parte dos espaços que existem são nos arredores, e também que tivesse muita luz”, partilha.

Quem está de fora, não consegue ver nada cá dentro – Bárbara colocou vinis para assegurar privacidade –, mas o sol entra na mesma e sente-se o calor de um dia de Primavera. Para os pais, há café, água e bancos almofadados, contrariando a tendência das cadeiras de plástico ao fundo da sala. Para os miúdos, a partir dos oito meses, além de livros e brinquedos Montessori, como um módulo de cozinha e outro de limpeza, há os bestsellers do costume: um insuflável, uma mini-piscina de bolas e um trampolim, tudo à medida dos mais pequeninos.

Os fins-de-semana de Março já estão todos reservados, mas é possível alugar o FraDi Festas todos os dias. Basta escolher qual dos três slots de duas horas e meia prefere: das 10.00 às 12.30, das 13.30 às 16.00 e das 17.00 às 19.30. O preço começa nos 280€, mas é possível prolongar a festa por mais 80€ à hora ou por 500€ se quiser reservar logo dois slots. Há ainda pacotes “chave na mão” desde 660€, que incluem serviço de catering, decoração e animação.

“Gosto muito de fazer a decoração e também já fazemos para fora. Se já tiverem um espaço, deslocamo-nos e até vamos começar a alugar o insuflável”, revela Bárbara, que gostava de ver o negócio crescer. “A nossa ideia é expandir e já recebemos mensagens do Porto, de Leiria, de Aveiro e, inclusive, do Montijo, que não é assim tão longe. Portanto, temos planos para isso, até porque gostávamos de ter um espaço com um terraço ou zona exterior.” Até lá, estão empenhados em “criar memórias felizes” em Telheiras. “Temos recebido também crianças durante a semana, a partir das 10.00. Vendemos pacotes de brincadeira, para as famílias que ainda não têm os bebés na escola.”

Rua Virgílio Martinho 3A (Telheiras). Seg-Dom 10.00-12.30/ 13.30-16.00/ 17.00-19.30. Desde 280€/2h30

