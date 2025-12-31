No Ouro Incenso e Birra deste ano, os reis magos são Hetta, 800 Gondomar e Yakuza

O evento que junta concertos, DJ sets e cerveja artesanal está de volta a Marvila, a 10 de Janeiro, com entrada livre e uma vertente solidária.

A 10 de Janeiro, todos os caminhos vão dar a Marvila. Ouro Incenso e Birra está de volta para mais uma edição, juntando música e cerveja artesanal, num evento de entrada livre com grupos que fazem parte da nova geração de música de guitarra em Portugal como Hetta, 800 Gondomar, Sunflowers, Yakuza ou Cortada.

Ao longo de um dia, as cervejeiras que integram o Lisbon Beer Department – Dois Corvos, Fermentage, Musa, Pravda e Oitava Colina – recebem concertos e DJ sets. O cartaz conta ainda com Almorfia, Bad Tomato, Goldfish Kaseem, Omnika, Overcrooks e Proxy Fae, enquanto Filipe Karlsson, Guillotina, Hermanas Sisters, Louva-a-Deus, MAQUINA e Ritmos Cholulteka vão estar encarregues da cabine de DJ.

Além da música e cerveja, este evento tem também uma dimensão solidária. O valor total arrecadado com a venda do copo oficial, a três euros, reverte para a Banda Filarmónica da ACULMA – Associação para o Desenvolvimento Cultural e Social de Marvila, contribuindo para a compra de um bombardino novo, reparação de instrumentos fora de serviço, ajuste do fardamento existente e aquisição de novas peças.

Marvila. 10 Jan, Sáb 13.00-00.30. Entrada livre

📲 Siga-nos nas redes sociais: Whatsapp, Instagram, Facebook e LinkedIn