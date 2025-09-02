No Parque das Nações, este cérebro gigante é um labirinto interactivo

[title]
Setembro é mês da sensibilização para a enxaqueca. E é já nos dias 4 e 5, quinta e sexta-feira, que se abrem as portas ao The Migraine Maze, um labirinto interactivo em forma de cérebro, que convida os visitantes a sentir os efeitos invisíveis da enxaqueca. A iniciativa – que ocorre na Gare do Oriente, no Parque das Nações – pretende consciencializar para o impacto físico, emocional e social desta doença neurológica, bem como para a importância da redução do tempo até ao diagnóstico e o acesso a terapêuticas adequadas.
“Esta campanha pretende consciencializar os doentes e a comunidade em geral para a importância de valorizar a enxaqueca como uma condição médica relevante”, lê-se em comunicado da organização, composta pela Associação Portuguesa de Doentes com Enxaqueca e Cefaleias, MiGRA Portugal, e a biofarmacêutica AbbVie. No mesmo texto, reforça-se ainda a importância e a urgência de tornar visível o invisível.
Segundo um estudo recente do WifOR Institute, intitulado “O Impacto Socioeconómico da Enxaqueca: O Caso de 6 Países Europeus”, a enxaqueca não é apenas uma condição clínica, mas um problema estrutural com consequências económicas e sociais significativas. Em Portugal, por exemplo, afecta mais de dois milhões de pessoas e custa cerca de 1,2 mil milhões de euros por ano à economia – cerca de 1,77% do PIB, um dos valores mais elevados entre os países analisados. O impacto é mais expressivo entre os 20 e os 60 anos e é quase o dobro nas mulheres, especialmente no trabalho não remunerado, onde se reflectem desigualdades de género.
Além da dor intensa, a doença – que muitas vezes leva quem sofre a procurar cuidados de saúde primários – manifesta-se frequentemente com náuseas, vómitos, sensibilidade à luz, ao som e a odores. Frustração e isolamento são dois dos sintomas invisíveis, mas não menos importantes, que os visitantes do The Migraine Maze se arriscam precisamente a sentir.
Se tem enxaquecas, pode visitar o site da MiGRA Portugal, onde encontrará informação útil sobre a doença e poderá aceder gratuitamente a teleconsultas através do programa MIGRA Digital Health by KNOK.
