No Seixal, o Dia da Mulher dura todo o mês de Março

O Dia Internacional da Mulher, que se assinala todos os anos a 8 de Março, vai ser celebrado no Seixal com uma série de iniciativas ao longo do mês. O programa, que nos convida a reflectir sobre a condição feminina nas sociedades actuais, integra projectos de diferentes expressões artísticas – teatro, cinema, dança e performance –, e decorre em vários espaços e equipamentos de todo o concelho.

“Nesta data, o Município do Seixal reafirma o seu compromisso em trabalhar em prol de uma sociedade onde todas as mulheres tenham as mesmas oportunidades de realizar o seu potencial e ajudar a construir um futuro mais justo, igualitário e inclusivo”, lê-se em comunicado sobre a iniciativa, que arrancou no último fim-de-semana de Fevereiro, com o espectáculo Potnia Theron, que voltará a estar em cena já entre os dias 4 e 7 de Março, às 21.30, no Fórum Cultural do Seixal. O bilhete custa 10€.

Entre os destaques da agenda, conta-se desde logo o Festival Mulheres em Marcha – Arte, Activismo e Pensamento, que se realiza entre 7 e 20 de Março, com entrada gratuita no Fórum Cultural do Seixal e na Biblioteca Municipal. A apresentação do projecto está marcada para dia 7, às 18.00, na Galeria Municipal de Correios, e a programação inclui performances, oficinas e uma conversa sobre política.

Sweat, Sweat, Sweat (Um conjunto de pequenos afrontamentos), de Sónia Baptista, é um dos espectáculos programados. Estreado em 2023, no Alkantara Festival, regressa agora a palco. Mas há mais propostas.

Está também marcado um ciclo de cinema dedicado à temática da condição feminina, que terá lugar no Fórum Cultural do Seixal entre 10 e 21 de Março. O cartaz inclui a projecção de Mulheres, Terra, Revolução de Rita Calvário e Cecília Honório (10 Mar, Ter 21.00); Com a Alma na Mão, Caminha, de Sepideh Farsi (11 Mar, Qua 21.30); e Tóxico de Saulė Bliuvaitė (21 Mar, Sáb 16.00).

Já no final do mês, a 28 de Março, o Espaço Teatro da Terra – Centro de Experimentação Artística é palco de leituras encenadas a partir das 18.00. À semelhança das sessões de cinema, também esta actividade é de entrada gratuita e requer reserva prévia no site da Câmara Municipal do Seixal, na bilheteira dão Fórum Cultural do Seixal ou, no caso do Espaço Teatro da Terra, no próprio local no dia do evento.

