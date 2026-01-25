No Teddy and Friends, as crianças brincam, os pais relaxam

Bastam dois minutos a pé, a partir da estação de metro de Cabo Ruivo, para chegar ao Teddy and Friends. O caminho não é óbvio – o Google aponta a fachada da frente de um edifício e é preciso contorná-lo para encontrar a entrada nas traseiras –, mas quando chegamos, não há dúvidas. Há uma placa à porta de um pátio, que no Verão se encherá certamente de famílias, e carrinhos de bebé a indicar que estamos no sítio certo. Quem nos recebe é Marijana Knezevic, que há dez anos trocou a Sérvia por uma vida mais tranquila e solarenga em Portugal. Agora, decidiu abrir o seu próprio negócio, para que possa estar mais tempo com a sua família, e para que outras famílias também tenham oportunidade de usufruir de tempo de qualidade em conjunto.

“Trabalhei em muitos sítios antes, sobretudo em cafés, mas era mais nova, tinha mais energia. Agora, com uma família, queria um trabalho que me permitisse ficar com as minhas filhas”, revela-nos Marijana, que é mãe de duas meninas, uma de três anos e outra de duas semanas. “A ideia surgiu há um ano, quando fui à Sérvia, o meu país, e percebi que havia muitos espaços como este, de recreio no interior, em que os pais também podem ficar a relaxar. Não há assim tantos em Portugal, e sobretudo em dias de chuva, como hoje, é bom haver lugares onde possamos ir com as crianças, sentar, beber café, comer qualquer coisa, tê-las a correr em segurança, fazer novas amizades.”

Rita Chantre O Teddy Bar

O espaço – pensado para crianças entre os seis meses e os dez anos – não foi fácil de encontrar, mas valeu o investimento. Entre o pátio, que no Verão poderá vir a ter esplanada e a receber oficinas, e o recreio interior, que se divide em quatro salas diferentes e ainda inclui um bar, servido por uma pequena cozinha, contam-se cerca de 200 metros quadrados. A maior parte do chão encontra-se revestido de espuma EVA, perfeita para amortecer quedas, e as paredes destacam-se pelas ilustrações coloridas feitas pela artista brasileira Emy Dutra. “Todas as crianças, meninos e meninas, gostam de ursinhos, em criança eu também tinha um, que andava comigo para todo o lado”, recorda Marijana. “Pedi à Emy que ilustrasse o nosso Teddy, mas também muitas crianças diferentes, porque queremos ser inclusivos, para toda a gente.”

No recreio principal, mesmo à entrada, onde também há espaço para deixar os sapatos, o destaque são duas casas de madeira, que recriam um hospital e uma loja, e onde as crianças mais pequenas conseguem entrar. Mas há muitos mais brinquedos à disposição, incluindo um cavalinho e três triciclos. Há ainda uma babysitter, que acompanha as crianças e deixa os pais mais descansados, sobretudo se quiserem sentar-se ao balcão do Teddy Bar e pedir qualquer coisa para comer e beber. Além de serviço de cafetaria (0,80€-3€), a ementa inclui várias opções de sobremesa e refeições leves (4€-9€). O bestseller é a tosta de atum (9€), servida em pão grelhado com tomate e orégãos, e batatas fritas de pacote a acompanhar. Marijana recomenda também um dos smoothies (6€). Feitos com fruta fresca, vêm dentro de um copo em forma de ursinho.

Rita Chantre A sala-disco

A ideia é que os pais possam relaxar enquanto os miúdos se divertem. Há ainda uma sala-disco, com paredes forradas com papel de espelho, um projector de luzes e vários instrumentos musicais em miniatura; uma zona de art & crafts, para pintarem, desenharem e fazerem colagens; e a atracção principal, uma piscina de bolas gigante, com três escorregas, para crianças mais velhas, até aos dez anos. Está tudo incluído no preço: 7€ para 30 minutos, 13€ para uma hora e 100€ para um pacote de dez horas, que podem ser distribuídas como fizer mais sentido para os pais no mês escolhido.

Se quiser alugar o espaço para aniversários e outros eventos de grupo, o valor é de 250€ durante a semana e 300€ ao fim-de-semana, durante três horas, para até dez crianças com acompanhantes. “Até 15 crianças acresce uma taxa de 40€, para podermos assegurar uma segunda babysitter”, explica. “Não inclui catering nem decoração, mas os pais podem trazer de casa e nós ajudamos a organizar tudo. Também é possível comprar comida no bar e assim não há desperdício, os miúdos só comem se tiverem fome. Por norma, estão tão entretidos a brincar que nem se lembram de pedir comida.”

Rita Chantre

No Verão, o pátio será a estrela. Marijana aumentará a zona de esplanada e disponibilizará mais brinquedos. “Quando estiver bom tempo, os pais podem sentar-se lá fora e aproveitar melhor o ar livre, enquanto os filhos brincam”, sugere. “Também gostava de ter oficinas de arte para crianças e festas temáticas cerca de duas vezes por mês, e gostava de surpreender as famílias com novidades, para que não encontrem sempre o mesmo. Mas tem estado a correr bem, estamos muito felizes, e é bom perceber que os pais e as crianças também gostam.” O horário de abertura é das 11.00 às 15.00 e das 16.00 às 19.00, mas Marijana recomenda que as famílias telefonem antes de aparecerem, para confirmar que não está a decorrer nenhum evento privado.

Teddy and Friends, Avenida Pádua, 10P. Seg-Dom 11.00-15.00/ 16.00-19.00. Desde 7€

