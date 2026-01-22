Nos 120 anos do Jardim Botânico Tropical, as visitas são grátis

De visitas guiadas a conversas com jardineiros, o dia 25 de Janeiro é para celebrar os 120 anos do Jardim Botânico Tropical, em Belém.

Quando foi criado, a 25 de Janeiro de 1906, em Sete Rios, chamava-se Jardim Colonial. Seis anos depois foi transferido para perto do Mosteiro dos Jerónimos, em Belém, onde ainda hoje se encontra (até porque não é muito fácil mudar um jardim de um lado para o outro). E, sim, foi aqui que se realizou uma grande parte da célebre Exposição do Mundo Português, em 1940, acção de propaganda do Estado Novo em que habitantes vindos propositadamente dos Bijagós, na Guiné Bissau, constituíram um "jardim zoológico humano" como peça central da mostra.

120 anos depois, há razões para comemorar a vida de um belíssimo jardim liberto de atrocidades políticas e de mais de 600 espécies vindas de vários continentes. A "festa" acontece no domingo, 25 de Janeiro, a partir das 10.30, e a entrada é livre. Do programa fazem parte três visitas guiadas ("As Plantas do Jardim", às 10.30; e "História dos Jardins Botânicos" e "A História do Jardim Botânico Tropical", ambas às 11.30); conversas informais com antigos trabalhadores, investigadores e jardineiros sobre as histórias e memórias do jardim (às 11.00, às 13.00, às 15.00 e às 17.00); ou uma gincana "para reconhecimento das plantas mais emblemáticas" (podem participar as crianças com mais de 6 anos). Todas as actividades são gratuitas, com inscrição prévia obrigatória (geral@museus.ulisboa.pt ou 213 921 808), sendo o ponto de encontro sempre a bilheteira do jardim.

O Jardim Botânico Tropical foi classificado como Monumento Nacional em 2007. Entre as espécies mais notáveis estão a Ficus macrophylla Pers. e a F. sycomorus L., pelo seu porte, a Ginkgo biloba L. e a Eucommia ulmoides Oliv., que se supõem extintas nos seus habitats naturais, ou a Cycas revoluta, uma planta conhecida desde o período Triássico, "que apresenta as flores femininas mais primitivas".

Largo dos Jerónimos, 1 (Belém). 25 Jan, Dom 10.00-17.00. Entrada livre mediante inscrição prévia (lotação máxima de 30 participantes)

