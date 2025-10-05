Nos 30 anos da Acreditar, Sérgio Godinho dá voz a concerto especial

O São Luiz vai acolher, a 25 de Outubro, um espectáculo que assinala três décadas de actividade da associação que presta apoio a famílias de crianças com cancro.

A Acreditar – Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro vai assinalar 30 anos de actividade com um concerto especial de Sérgio Godinho no São Luiz, a 25 de Outubro, às 20.00. O evento encerra as celebrações desta organização que apoia famílias que enfrentam o cancro pediátrico, com um percurso marcado pela dedicação de pais e amigos que quiseram garantir que a doença fosse vivida com dignidade e esperança.

No primeiro concerto da associação, há três décadas, o cantor e compositor de “O Primeiro Dia” subiu ao palco para levar a força da sua voz e poesia às famílias acompanhadas pela Acreditar. Trinta anos depois, junta-se a um elenco de jovens artistas numa celebração que é, ao mesmo tempo, musical e simbólica, prestando tributo à música portuguesa e reforçando a mensagem de esperança veiculada pela associação.

O espectáculo de Sérgio Godinho contará com a colaboração do pianista Filipe Raposo e com narração de Mariana Caldeira Pinto, e ainda com Ana Sousa no saxofone, Ângelo Daniel Santos no clarinete, Eduardo Baltar Soares e Diogo Mendes na guitarra portuguesa, Agustin Lassale na guitarra, Gabriel Santos no piano e voz, e Sabrina Santos no violino e vozes. Iara Espírito Santo e Nide Santos completam o conjunto de vozes e percussões, acompanhado por Bruno Estima, David Calhau, David Valente, Eduardo Neves, João Bastos, Leandro Loureiro e Miguel Estima. A componente visual conta com os bailarinos Maria Mira e Ricardo Henriques.

Ao longo destes 30 anos, a Acreditar apoiou mais de 15 mil famílias, informa a associação em comunicado.

São Luiz Teatro Municipal (Chiado). 25 Out (Sáb) 20.00. 7€-25€

