Nos 90 anos de Fernando Lopes, os seus primeiros filmes voltam ao cinema

Após duas décadas quase inacessível, a parte inicial da obra de um dos mestres do cinema português, de ‘Belarmino’ a ‘O Fio do Horizonte’, pode ser vista novamente em sala.

Fernando Lopes, um dos nomes centrais do cinema português, completaria 90 anos a 28 de Dezembro de 2025. Para assinalar a data, os seis primeiros filmes do realizador – Belarmino, Uma Abelha na Chuva, Nós por Cá Todos Bem, Crónica dos Bons Malandros, Matar Saudades e O Fio do Horizonte – vão ser relançados em novas versões digitais, integrando um programa de comemorações que se prolongará por todo o ano de 2026.

O programa arranca a 26 de Dezembro, sexta-feira, às 19.00, na Cinemateca Portuguesa, com a projecção de O Fio do Horizonte, considerado um dos filmes mais subestimados da carreira de Lopes. Antes, a RTP2 inicia a exibição da trilogia inicial com Belarmino no dia 20 de Dezembro, seguido de Uma Abelha na Chuva no dia 27 e Nós por Cá Todos Bem a 3 de Janeiro de 2026. No próprio dia do aniversário, 28 de Dezembro, o Cinema Ideal, em Lisboa, dedica uma programação especial a Fernando Lopes, com sessões de todos os seis filmes ao longo do dia, em entrada gratuita, num tributo que pretende celebrar a obra e a memória do realizador.

Além das projecções, os filmes terão uma Edição Especial Coleccionador em DVD, estarão disponíveis em plataformas digitais e serão acompanhados de uma monografia com textos, entrevistas e inéditos de Fernando Lopes. A família está também a organizar o espólio pessoal do realizador, incluindo fotografias e imagens de rodagem, que serão depositados na Cinemateca Portuguesa.

O relançamento marca o início de um processo mais alargado de divulgação da obra de Fernando Lopes, com outros filmes do realizador a serem progressivamente integrados neste catálogo e disponibilizados para o público.

Esta iniciativa é possível depois de duas décadas em que estas obras estiveram praticamente inacessíveis. No entanto, agora, sob a tutela da família de Lopes, que recuperou os direitos sobre os filmes, documentários e curtas-metragens do realizador, e graças a um trabalho de digitalização realizado pela Cinemateca Portuguesa, com financiamento dos fundos europeus do PRR, é possível estas obras essenciais do cinema português possam voltar a circular nacional e internacionalmente.

Cinemateca Portuguesa, R. Barata Salgueiro 39 (Avenida). 26 Dez (Sex), 19.00. 3,20€; Cinema Ideal, Rua do Loreto 15 (Chiado). 28 Dez (Dom), 11.00–21.00. 6€

📲 Siga-nos nas redes sociais: Whatsapp, Instagram, Facebook e LinkedIn