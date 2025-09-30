Nos Jardins do Bombarda, nasceu uma biblioteca com regras ao contrário

A biblioteca comunitária fica no antigo do poço da Quinta Rilhafoles e tem cerca de mil livros. Uns podem não voltar, outros podem ser levados para casa mas convém voltarem sublinhados.

Foi inaugurada a 14 de Setembro, mas ainda tem pormenores por afinar, como a catalogação e organização de alguns livros. A nova biblioteca comunitária dos Jardins do Bombarda congrega perto de mil livros que andaram a viajar por diferentes espaços de Lisboa, desde o fecho do espaço SOU – Movimento e Arte. Montada no antigo poço da Quinta Rilhafoles, sobressai à vista como uma espécie de casa na árvore, lá em cima, até onde é preciso subir para aceder ao espólio, que junta ficção a biografias ou arquitectura a banda desenhada.

"No piso inferior estão os livros infanto-juvenis, dicionários, enciclopédias. Depois, pelo espaço, adoptámos uma ideia que já existia no Sou, que era um código de cores: a verde estão os livros que podem ir e não voltar, a amarelo estão os que podem ir mas que devem regressar à biblioteca com páginas sublinhadas ou com anotações e a vermelho são os livros para consulta na biblioteca. No fundo, o que é proibido na maior parte das bibliotecas é permitido aqui", conta José Luís Costa, membro do colectivo Largo Residências, que dinamiza os Jardins do Bombarda.

A nova "casinha" será ainda um eixo em torno do qual vão programar-se eventos como oficinas de escrita criativa, leitura de contos ou trocas de livros. No interior, há também uma estante vazia onde as pessoas podem deixar livros que possam interessar à comunidade (a biblioteca não serve como um depósito do que já não se quer em casa, alerta a organização).

A biblioteca foi desenhada pelo colectivo Black Polar Bear – Arquitectura e Conservação do Ambiente, residente dos Jardins, e construída pelo grupo de placemaking da estrutura. Tudo em regime de voluntariado.

