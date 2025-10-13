Novo Prémio Nobel da Literatura vem a Portugal no domingo

O vencedor do Nobel da Literatura, László Krasznahorkai, vai estar em Portugal no próximo domingo, 19 de Outubro. A sua presença está confirmada no Fólio – Festival Literário Internacional de Óbidos, às 17.00, na Tenda Vila Literária. O húngaro estará à conversa sobre a morte com a jornalista e escritora Lionel Shriver e o escritor Rui Cardoso Martins.

Krasznahorkai não é o único prémio Nobel da Literatura no Fólio. A bielorussa Svetlana Alexievich esteve presente a 11 de Outubro e o sul-africano J. M. Coetzee marcará presença no próximo dia 17, numa conversa com Alberto Manguel.

Quanto ao mais recente galardoado, o autor de Herscht 07760, que chega às livrarias portuguesas esta segunda-feira, 13 de Outubro, é conhecido pelos seus romances distópicos – Susan Sontag chama-lhe o “mestre húngaro do Apocalipse”. E, segundo o secretário permanente da Academia Sueca, Mats Malm, foi escolhido para o Nobel graças à sua “obra convincente e visionária que, no meio do terror apocalíptico, reafirma o poder da arte”.

Em Portugal, estão traduzidas apenas dois dos sete romances de Krasznahorkai: o seu livro de estreia, O Tango de Satanás, publicado originalmente em 1985 e editado pela Antígona em 2018, actualmente esgotado; e Herscht 07760, o seu penúltimo romance, de 2021, que acaba de ser lançado pela Cavalo de Ferro.

Nascido em Gyula, em 1954, Krasznahorkai especializou-se em língua e literatura húngaras, com uma tese sobre o conterrâneo Sándor Márai. Em 1987, dois anos antes do colapso comunista, instalou-se em Berlim e, nunca deixando de retornar à sua terra natal, empreendeu várias viagens à Mongólia e à China, conheceu profundamente o Japão e passou períodos em Nova Iorque com o poeta Allen Ginsberg. Hoje, segundo o seu editor, vive “recluso” nas colinas de Szentlászló, no sul do seu país. Entre as distinções já recebidas, destaca-se o prémio Man Booker International em 2015 e o Prix Formentor em 2024.

📲 Siga-nos nas redes sociais: Whatsapp, Instagram, Facebook e LinkedIn