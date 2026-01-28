Num espaço sóbrio e minimalista, o universo olfactivo da Le Labo chegou a Lisboa

A marca nasceu há 20 anos, com um pé em Grasse, no Sul de França, e outro em Nova Iorque. A primeira loja em Portugal abriu no final do ano passado, no Chiado.

Não é por acaso que a nova loja se parece com um laboratório. Foi precisamente este imaginário primitivo da perfumaria, a oficina do alquimista, que os fundadores da marca – Fabrice Penot e Edouard Roschi – quiseram resgatar, em 2006. Hoje, a Le Labo é um nome incontornável da perfumaria de nicho. A primeira loja da marca em Portugal (até aqui, só podia ser encontrada no El Corte Inglés) abriu no final de 2025, em pleno Chiado, num espaço que mistura minimalismo contemporâneo e vestígios de tradição portuguesa.

A marca prepara-se agora para assinalar duas décadas. O seu berço é Grasse, capital francesa da perfumaria, mas a primeira loja abriu no bairro de Nolita, em Nova Iorque, já então sob o signo da slow perfumery. Hoje, a Classic Collection da Le Labo conta com 19 fragrâncias, todas elas unissexo e com fórmulas veganas. No topo das preferências dos clientes está o Santal 33, o perfume mais vendido da marca. Quanto ao nome, segue a regra de todos os outros – o ingrediente predominante (aqui o sândalo, em francês), seguindo do número total de ingredientes de cada fragrância.

Voltemos ao laboratório, local onde os clientes não entram, mas para o qual é possível espreitar através do vidro. Escolhido o perfume, é lá dentro que os ingredientes são misturados ao miligrama, seguindo à risca as fórmulas.

Todos os perfumes da Classic Collection têm o mesmo preço – seja o Ambrette 9 ou Ylang 49 – e varia em função da capacidade. A amostra de 1,5 ml custa 8€; a miniatura de 15 ml custa 90€; 50 ml custa 209€; 100 ml custa 298€; 500 ml custa 1045€. O rótulo do frasco é sempre personalizado – com a data e o local e com um nome à escolha. O nível de criatividade só depende do cliente. No final, este pode regressar com o frasco vazio para o encher novamente.

Nem só de metal frio é feito este espaço. Embora minimalista, a loja está repleta de detalhes que o enriquecem, como mobiliário vintage, peças feitas por artesãos locais e até mesmo azulejos portugueses. E também não estamos numa simples perfumaria. Com o passar dos anos, a Le Labo tem aumentado o catálogo de produtos e as fragrâncias estão hoje disponíveis em diferentes formatos, entre eles gel de banho, creme para o corpo, para as mãos, champô e amaciador para o cabelo.

O universo olfactivo fica completo quando chegamos à secção de aromas para a casa. São 13 as fórmulas criadas pela Le Labo neste segmento, também elas baptizadas com o nome do ingrediente principal, seguindo de um número. Há velas (75€), sprays (113€, 100 ml) e ainda difusores, para usar em exclusivo com o Santal 26 (83€). O figo, a verbena, o cipreste ou o pau santo são algumas das notas que sobressaem na colecção. Resta escolher a que fica melhor lá em casa.

Rua Ivens, 8 (Chiado). 21 098 7316. Seg-Sáb 10.30-19.30

