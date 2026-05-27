“Numa altura de tanta divisão”, juntam-se a cultura e a coragem de quem veio de fora

A internacional Refugee Week acontece de 15 a 21 de Junho, para “celebrar os contributos, a criatividade e a resiliência de pessoas refugiadas, deslocadas e migrantes”.

Já acontecia há uns bons anos pelo mundo, mas foi em 2025 que chegou pela primeira vez a Portugal, implantando-se com 30 eventos e mais de 800 participantes em quatro cidades do país. Este ano, a internacional Refugee Week acontece em Lisboa, Porto, Leiria, Fafe e Odemira, de 15 a 21 de Junho, com uma programação que inclui concertos, gastronomia, oficinas, filmes e, acima de tudo, partilha de conhecimento, de diferenças e afinidades. O tema deste ano é "coragem".

Com o "evento âncora", o piquenique comunitário e performativo (com concertos de artistas migrantes e refugiados), a transitar de Lisboa para o Porto, a 21 de Junho (local ainda a confirmar), na agenda lisboeta destacam-se exibições de filmes e conversas sobre temas como pertença, identidade, resistência e solidariedade, concertos, DJ sets, encontros interculturais organizados por associações e comunidades locais, oficinas criativas, teatro participativo, actividades desportivas ou eventos online sobre justiça climática, migração, arte e comunidade.

DR Workshop de caligrafia árabe, Covilhã, 2025

Sendo a organização completamente aberta e cooperativa, em que qualquer pessoa ou organização pode propor o seu evento sem rigidez nos prazos, a tipologia, datas e localizações da Refugee Week deste ano ganharão exactidão mais perto do dia 15 de Junho (acompanhem-se as novidades aqui). Para se ter uma ideia, no ano passado, houve concertos de artistas do Zimbabwe, do Bangladesh ou da Argélia, um workshop de caligrafia árabe ou sessões de esclarecimento relacionadas com burocracias de acolhimento.

"Coragem para acolher"

"Numa altura de tanta divisão, escolhemos activamente celebrar e dar visibilidade aos contributos, à criatividade e à força das comunidades refugiadas e migrantes em Portugal e no mundo", dizem os fundadores do evento em Portugal, Carlota Matos, artista de teatro e performance, e MoYah, rapper afro-fusion e produtor cultural.

A Refugee Week representa, assim, um convite à "coragem para acolher, escutar, criar ligações e imaginar novas possibilidades através da arte, da cultura e da comunidade", defendem, sublinhando que o objectivo principal do evento não é tanto fazer acontecer um festival mas "construir uma rede aberta e colaborativa" composta por pessoas, organizações e iniciativas de diferentes partes do país. Ao mesmo tempo, é uma forma de "dar visibilidade ao trabalho extraordinário que já acontece todos os dias".

A Refugee Week foi criada em 1998 no Reino Unido e disseminou-se por mais de 20 países. O movimento tem juntado escolas, instituições culturais, colectivos e comunidades informais de vários grupos sociais. A semana acontece enquadrada no Dia Mundial do Refugiado, que é celebrado, desde 2001, a 20 de Junho.

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