Subscrever
Language:
PortuguêsEnglishEspañol

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Lisboa

Notícias

Numa semana sem cinema por avaria do projector, Ideal ganha apoio de 20 mil euros

Cinema Ideal é das poucas salas de cinema independente em Lisboa e estava em risco por falta de financiamento do Estado. Junta da Misericórdia aprovou apoio para substituir equipamento em fim de vida.

Rute Barbedo
Escrito por
Rute Barbedo
Jornalista
Cinema Ideal
DR | Cinema Ideal
Publicidade

A Junta de Freguesia da Misericórdia, que gere o território onde se situa o Cinema Ideal (Rua do Loreto, junto à Bica e ao Bairro Alto), aprovou um apoio financeiro de 20 mil euros destinado à "aquisição do equipamento necessário para manter o Cinema Ideal aberto e activo", comunica o órgão autárquico. 

Em Outubro, o Ideal, que é um dos últimos sobreviventes no panorama do cinema independente em Lisboa, comunicou que o Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA) diminuiu "drasticamente" o apoio para a compra de equipamento, não apoiando, desta forma, a sua continuidade, já que o projector que utiliza está em fim de vida. Esta semana, aliás, a equipa viu-se obrigada a suspender as sessões no espaço da Rua do Loreto devido a uma avaria do equipamento

Comunicado do Ideal, emitido a 3 de Dezembro
DRComunicado do Ideal, emitido a 3 de Dezembro

Aberto desde 2014, o Ideal sublinha que o trabalho feito ao longo destes onze anos "é por demais conhecido", destacando o facto de ter sido a única entidade até hoje na área do cinema a receber a Medalha de Mérito Cultural, o que aconteceu em 2024. "O que fica, portanto, é uma mensagem muito clara por parte do ICA: que o cinema Ideal feche as suas portas", observava a organização em Outubro, apontando para um futuro incerto.

Sobre a falta de apoio do Estado, a Junta de Freguesia da Misericórdia defende agora, em comunicado, que "representa uma ameaça real ao património cultural da freguesia", vítima da "gentrificação" e da "descaracterização". "Apesar do reconhecimento público da importância do Cinema Ideal, o Governo não atribuiu qualquer financiamento para garantir a sua continuidade, revelando uma fragilidade na política cultural nacional, que deveria priorizar a preservação de espaços históricos e a promoção da diversidade artística", critica o organismo.

🗞️ Mais notícias: fique a par das novidades com a Time Out

📲 Siga-nos nas redes sociais: Whatsapp, Instagram, Facebook e LinkedIn

Também poderá gostar
Também poderá gostar
Publicidade
Voltar ao topo

Sobre nós

Contacte-nos

Time Out Worldwide

    Mapa do site
    © 2025 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.