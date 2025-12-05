Numa semana sem cinema por avaria do projector, Ideal ganha apoio de 20 mil euros

Cinema Ideal é das poucas salas de cinema independente em Lisboa e estava em risco por falta de financiamento do Estado. Junta da Misericórdia aprovou apoio para substituir equipamento em fim de vida.

A Junta de Freguesia da Misericórdia, que gere o território onde se situa o Cinema Ideal (Rua do Loreto, junto à Bica e ao Bairro Alto), aprovou um apoio financeiro de 20 mil euros destinado à "aquisição do equipamento necessário para manter o Cinema Ideal aberto e activo", comunica o órgão autárquico.

Em Outubro, o Ideal, que é um dos últimos sobreviventes no panorama do cinema independente em Lisboa, comunicou que o Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA) diminuiu "drasticamente" o apoio para a compra de equipamento, não apoiando, desta forma, a sua continuidade, já que o projector que utiliza está em fim de vida. Esta semana, aliás, a equipa viu-se obrigada a suspender as sessões no espaço da Rua do Loreto devido a uma avaria do equipamento.

DR Comunicado do Ideal, emitido a 3 de Dezembro

Aberto desde 2014, o Ideal sublinha que o trabalho feito ao longo destes onze anos "é por demais conhecido", destacando o facto de ter sido a única entidade até hoje na área do cinema a receber a Medalha de Mérito Cultural, o que aconteceu em 2024. "O que fica, portanto, é uma mensagem muito clara por parte do ICA: que o cinema Ideal feche as suas portas", observava a organização em Outubro, apontando para um futuro incerto.

Sobre a falta de apoio do Estado, a Junta de Freguesia da Misericórdia defende agora, em comunicado, que "representa uma ameaça real ao património cultural da freguesia", vítima da "gentrificação" e da "descaracterização". "Apesar do reconhecimento público da importância do Cinema Ideal, o Governo não atribuiu qualquer financiamento para garantir a sua continuidade, revelando uma fragilidade na política cultural nacional, que deveria priorizar a preservação de espaços históricos e a promoção da diversidade artística", critica o organismo.

🗞️ Mais notícias: fique a par das novidades com a Time Out

📲 Siga-nos nas redes sociais: Whatsapp, Instagram, Facebook e LinkedIn