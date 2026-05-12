Prepare as perucas e as jóias: a alta sociedade da época da regência britânica vai invadir os ecrãs com uma colaboração oficial entre a Netflix e o simulador de vida mais famoso do mundo.

A febre de Bridgerton parece não ter fim e, desta vez, a alta sociedade britânica do século XIX muda-se de malas e bagagens para o universo digital. A Electronic Arts anunciou o lançamento de dois novos conteúdos para The Sims 4, desenvolvidos em parceria directa com a Netflix e a Shondaland. Trata-se do Lady Bridgerton Masquerade Ball Fashion Kit e do Lady Bridgerton Masquerade Ballroom Kit, que prometem trazer todo o luxo, drama e opulência dos bailes de máscaras para o quotidiano dos seus Sims já a partir do próximo dia 14 de Maio.

Com estes novos pacotes, os jogadores terão acesso a um guarda-roupa renovado, que inclui vestidos de baile deslumbrantes, casacos feitos por medida e máscaras elaboradas, inspiradas em personagens memoráveis da série como Benedict, Sophie ou a própria Rainha Charlotte.

Mas não se trata apenas de vestir as personagens. O segundo kit foca-se na decoração, permitindo construir salas de baile majestosas com lustres de cristal, arranjos florais exuberantes e mobiliário que remete directamente para o requinte da aristocracia londrina.

Para os jogadores mais dedicados que pretendam a experiência completa, estará disponível o Masquerade Ball Bundle, um conjunto que reúne os dois kits e acrescenta três itens exclusivos inspirados em momentos marcantes da produção da Shondaland.

Além disso, a partir de 12 de Maio, haverá um evento especial dentro do jogo com recompensas gratuitas, incluindo mais de duas dezenas de itens de moda e decoração, bem como um novo traço de personalidade para os Sims que nasceram para brilhar no centro da pista de dança. Ou melhor, do salão de baile.

A partir de 6.20€

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