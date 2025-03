O brunch do Heim ganhou uma segunda casa, agora junto ao Parque Eduardo VII

Estávamos em 2017 quando o casal Hanna e Misha Lytvynenko abriam o Heim em Santos, numa zona onde pouco acontecia, com uma carta de brunch para todo o dia. Por esta altura, a moda dos pequenos-almoços combinados com almoços ainda não tinha pegado, mas não tardava. Em pouco tempo, o café rapidamente se revelou pequeno para a grande procura e ao Heim seguir-se-iam novos negócios e conceitos na cidade. Oito anos depois, esse mesmo Heim está fechado para obras e um novo nasceu, bem pertinho do Parque Eduardo VII.

Continua a não ser muito grande, mas tem uma nova imagem, mais actualizada. Junto à Rua Castilho, é luminoso e acolhedor. “O Heim foi o primeiro [negócio a abrir] e a Hanna e o Misha acharam que seria interessante trazer uma nova identidade visual, uma nova proposta para o menu, mas ainda assim mantendo a essência”, conta Vinicius Alves, director de marketing e relações públicas do grupo Neptune, que além do Heim, detém o Seagull Method e o Pomme Eatery, no Príncipe Real, e o Kefi Bistro, na Estrela. “Esse desejo vem justamente deixar as marcas do Neptune mais harmónicas”, acrescenta.

As filas à porta do Heim, em Santos, mesmo depois de tanto tempo, levaram a que o casal ucraniano começasse a pensar na possibilidade de duplicar a marca. Encontrar uma nova morada e fechar a antiga para obras acabou, porém, por ser uma coincidência. “Eles já tinham a intenção de fazer as obras em Santos”, diz Vinicius, revelando que foi a descoberta do novo espaço que acabou por acelerar tudo “para não ficar 100% com a marca fechada por esse período de remodelações”.

“A ideia é continuar com um clima cozy para que as pessoas se sintam em casa, queremos que venham e passem o dia aqui com a gente”, explica o responsável, para quem este “rebranding vem para trazer um frescor novo”. Não por acaso, quando fala dos clientes, Vinicius refere-se quase sempre a “convidados”. A localização, por exemplo, é “interessante porque vai também ao encontro do estilo de vida dos nossos convidados”. “Nós acreditamos muito que a zona de Santos e esta nova freguesia se comportam mais ou menos da mesma forma”, justifica.

Até ver, há caras até que se repetem. Com o Heim original fechado rumam a este novo pouso. “Entretanto, temos notado muitas caras novas. É bastante gratificante perceber que estão a chegar outras pessoas. Tem sido uma grata surpresa”, congratula-se, dando conta também de mudanças na carta. “Assim como nos nossos outros espaços, tentamos manter uma certa atemporalidade nos menus, ao mesmo tempo que trazemos coisas novas todos os anos. Com a abertura desse novo espaço, sentimos a necessidade de fazer uma mudança um pouquinho maior”, revela.

Há “pratos que eram muito queridos que tiveram que dar espaço a novos”, contextualiza, com a certeza de que “a combinação de sabores continua com a mesma proposta”. “O Misha está sempre por trás do conceito do menu e costuma dizer que ele não vai construir menus que não lhe agradem primeiramente. Se não comeria aquilo em casa dele, não vai ter na casa dos convidados dele”, afirma. “Este menu acaba por unir algo que já funcionou no passado, mas ainda assim com um frescor e com um olhar mais minimalista para ingredientes que ganham um protagonismo no prato. Se vamos fazer uma avocado toast, vamos fazer uma avocado toast, e os elementos que compartilham a cena com o abacate são elementos que não roubam a cena do abacate.”

No caso, a tosta de abacate (11€) leva pimentos grelhados, queijo feta, quinoa crispy e folhas verdes. Há uma opção que junta ovo escalfado, húmmus de pimentos, cogumelos grelhados com cebola e abacate esmagado (13€), ou uma outra que combina ovos mexidos com molho verde, abacate, salmão, tomate, folhas verdes e pão (14,50€). Os mais gulosos não resistirão ao hambúrguer com bacon, ovo, tomate abacate e maionese de sriracha em pão brioche (13€).

Nos doces, além das habituais panquecas (10€), com creme de caramelo ou de café e cereja, há a novidade de um crème brûlée em brioche com um molho de laranja (10€).

Com o bom tempo a chegar, poderão chegar também umas mesas na rua. Quanto à casa-mãe, em Santos, o objectivo é que abra ainda neste primeiro semestre de 2025.

Rua Dom Francisco Manuel de Melo 3B. 965 074 267. Seg-Sex 08.00-18.00, Sáb-Dom 09.00-18.00

