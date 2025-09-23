O festival das orquídeas está de volta ao Mercado de Santa Clara

O evento acontece de 28 a 30 de Novembro. A programação inclui palestras, mas o destaque vai para a exposição de orquídeas em flor.

A Associação Portuguesa de Orquidofilia (APO) já está a preparar a nona da Exposição Internacional de Orquídeas de Lisboa. O evento arranca a 28 de Novembro e prolonga-se até dia 30, no Mercado de Santa Clara. Além da habitual presença de produtores nacionais e até de coleccionadores privados, poderá contar com a mostra e venda de alguns dos melhores espécimes internacionais, muitos deles raramente vistos à venda em Portugal.

Entre os expositores, vão estar dez vendedores portugueses e três estrangeiros, do Equador, da Argentina e de Espanha. Tal como nas edições anteriores, as plantas em exposição serão avaliadas por um painel de jurados especializados, seguindo o modelo internacional “Ribbon Judging – Best In Show”. A ideia é distinguir os exemplares mais impressionantes e valorizar a excelência no cultivo de orquídeas em Portugal.

“Queremos que esta edição seja memorável, não só pela beleza das orquídeas em exposição, mas também pela diversidade de plantas, conhecimento partilhado e oportunidades de aquisição para todos os gostos e níveis de experiência. É uma celebração da natureza, pensada para todos”, diz a presidente da Associação Portuguesa de Orquidofilia (APO), Graziela Meister, em nota sobre o evento.

A exposição poderá ser visitada entre os dias 28 e 30 de Novembro, das 10.00 às 19.00, no Mercado de Santa Clara, em Lisboa. A entrada tem um custo de 5€ por pessoa, sendo gratuita para todas as crianças menores de 12 anos e para todos os associados da APO com as quotas em dia.

Mercado de Santa Clara, Campo de Santa Clara (São Vicente). 28-30 Nov, Sex-Dom 10.00-19.00. 5€ (grátis até aos 12 anos e para associados da APO)

