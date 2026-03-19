O melhor arraial da cidade já tem data

Antes do cheiro a sardinhas e o som da música pimba invadirem Lisboa, há um arraial onde se faz a festa mesmo a sério.

Se acha que os Santos começam em Junho, desengane-se. O Santo António à la Time Out volta a antecipar a época e instala-se nos Armazéns Mitra, em Marvila, para uma noite que já dispensa apresentações. Marque na agenda: 29 de Maio. A partir das 18.00, a lógica é simples: copos que não param de sair (responsavelmente, claro!), comida saborosa para dar energia e música que não deixa ninguém encostado à parede. Entre petiscos à séria e clássicos que sabem a Lisboa, há espaço para ir picando, bebendo e, claro, dançando. No comando do bailarico está o Xico à Portuguesa, que trata de garantir que o ritmo não abranda. Traga o grupo do costume, os colegas de escritório ou aquele amigo que nunca diz que não a um bom arraial.

Agora o aviso da praxe (e dos importantes): os bilhetes são limitados e voam depressa. E não se esqueça: é um evento exclusivo para maiores de 18 anos.

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