O melhor de 40 anos de fotojornalismo leva-nos à queda do regime e aos incêndios de Pedrógão

Esta sexta-feira, dia 12 de Dezembro, a Casa da Imprensa inaugura uma exposição com todos os trabalhos vencedores dos Prémios Gazeta, de 1984 até hoje. São 100 fotografias de 26 autores portugueses.

1984 e 1985: Carlos Gil. 1987: Corrêa dos Santos. 1988: Álvaro Geraldo. Os nomes continuam até António Pedro Santos, que ganhou o Prémio Gazeta de Fotografia em 2024. Com eles, um total de 100 fotografias de 26 autores vão compor a exposição "40 Anos de Fotojornalismo – Prémios Gazeta", que inaugura esta sexta-feira, 12 de Dezembro, na Casa da Imprensa. "O melhor do fotojornalismo português pode ser visto nesta celebração dos 40 anos dos Prémios Gazeta Fotografia. A exposição reúne todos os trabalhos vencedores na categoria de Fotografia e é um registo único da evolução do fotojornalismo português desde 1984 até hoje", detalha o comunicado de imprensa da associação CC11, que organiza a mostra com o Clube de Jornalistas.

Criados em 1984, os Prémios Gazeta distinguem todos os anos o que de melhor se faz nas várias áreas do jornalismo e são o mais prestigiado prémio nacional neste âmbito. No ano em que a Casa da Imprensa comemora um século de existência, a exposição retrospectiva é também uma acção com vista a "valorizar e preservar um património essencial da história do fotojornalismo em Portugal".

Eduardo Gageiro Sede da PIDE/DGS, 1974

José Sena Goulão “Sozinho com a pátria às costas", 25 de Abril de 2020

Entre as imagens estarão momentos marcantes como os trágicos incêndios de Pedrógão Grande, fotografados por Adriano Miranda em 2017 e que resultaram em 66 mortos e 253 feridos, além da destruição de várias habitações e de muito património natural; a queda da ditadura, simbolizada pela célebre fotografia de Eduardo Gageiro do retrato de Salazar sendo retirado da sede da PIDE/DGS, em 1974; o incêndio no Festival Andanças, captado por Enric Vives-Rubio em 2016; ou os primeiros dias de guerra na Ucrânia, acompanhados por João Porfírio, em 2022.

Rua da Horta Seca, 20 (Chiado). Até 13 Fev. Seg-Sex 10:00-18:00. Entrada livre

🏃 Mais coisas para fazer: fique a par do melhor da agenda de Lisboa

📲 Siga-nos nas redes sociais: Whatsapp, Instagram, Facebook e LinkedIn