O melhor de Espanha em Lisboa num pequeno guia Time Out – já nas bancas

‘Nuestros hermanos’ estão por todo o lado na cidade: em restaurantes de tapas, espaços culturais vibrantes, lojas de roupa ou livrarias com sotaque.

Vera Moura
Vera Moura
Directora Editorial, Time Out Portugal
Espanha em Lisboa 2025
Time Out Lisboa
Num tempo em que o conceito de fronteiras é tão debatido e questionado, apagamos linhas, baixamos muros e misturamos tudo, num roteiro que apresenta o melhor de Espanha em Lisboa.

Sim, a capital portuguesa é cada vez mais um caldeirão de diferentes culturas e tradições – e claro que a nossa vizinha mais próxima, nossa irmã, com quem partilhamos histórias de amor e lutas (como quase todos os vizinhos e irmãos) não podia deixar de ter a sua marca na cidade. À mesa, no copo, na arte e na cultura, é fácil encontrá-la e reconhecê-la, ora cheia de raça e salero, ora fundida com Portugal e as suas tradições, criando uma identidade nova que não mais é Lisboa e não mais é Espanha. É as duas ao mesmo tempo.  

Neste novo guia bilingue da Time Out (em português e espanhol, claro) – já nas bancas em formato de bolso (2,50€) – vai encontrar os melhores restaurantes e pratos espanhóis, as obras de arte e as paragens obrigatórias, além dos itinerários perfeitos em Lisboa do chef catalão Sergi Arola e da jornalista, escritora e tradutora da Andaluzia Pílar del Rio.

