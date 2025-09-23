O melhor de Espanha em Lisboa num pequeno guia Time Out – já nas bancas

‘Nuestros hermanos’ estão por todo o lado na cidade: em restaurantes de tapas, espaços culturais vibrantes, lojas de roupa ou livrarias com sotaque.

Num tempo em que o conceito de fronteiras é tão debatido e questionado, apagamos linhas, baixamos muros e misturamos tudo, num roteiro que apresenta o melhor de Espanha em Lisboa.

Sim, a capital portuguesa é cada vez mais um caldeirão de diferentes culturas e tradições – e claro que a nossa vizinha mais próxima, nossa irmã, com quem partilhamos histórias de amor e lutas (como quase todos os vizinhos e irmãos) não podia deixar de ter a sua marca na cidade. À mesa, no copo, na arte e na cultura, é fácil encontrá-la e reconhecê-la, ora cheia de raça e salero, ora fundida com Portugal e as suas tradições, criando uma identidade nova que não mais é Lisboa e não mais é Espanha. É as duas ao mesmo tempo.

Neste novo guia bilingue da Time Out (em português e espanhol, claro) – já nas bancas em formato de bolso (2,50€) – vai encontrar os melhores restaurantes e pratos espanhóis, as obras de arte e as paragens obrigatórias, além dos itinerários perfeitos em Lisboa do chef catalão Sergi Arola e da jornalista, escritora e tradutora da Andaluzia Pílar del Rio.

Mais notícias: fique a par das principais novidades com a Time Out

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, Instagram e Whatsapp