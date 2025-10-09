Lisboa

Subscrever
Procurar

Lisboa

Notícias

O Natal à la Time Out está de volta e a festa vai ser épica

Sabemos como é: o Verão mal se despediu, e já há quem esteja a fazer listas de presentes, planos para a quadra e playlists de Natal. A culpa é da Mariah, do Bublé e, claro, da vontade de festa.

Escrito por
Editores da Time Out Lisboa
Natal à la Time Out
D.R.
Publicidade

Assim que começa o Outono (mesmo que o casaco ainda não tenha saído do armário), o espírito natalício começa-se a fazer sentir. Mudam-se as músicas da rádio, começamos a pensar “isto dava um bom presente de Natal para a Maria”, e até a Avenida da Liberdade já começou a montar as decorações.

E sabemos que ainda só vai na segunda edição, mas há uma coisa que, para nós, já é tradição garantida: o Natal à la Time Out. No dia 5 de Dezembro, celebramos como só nós sabemos: boa comida, muitos copos e um ambiente verdadeiramente natalício. Pode contar com karaoke para fazer a desforra do ano passado, flash tattoos e boas surpresas pelo caminho.

Quando: 5 de Dezembro
Horário: das 18.00 às 00.00

Prepare-se para a festa mais divertida da cidade. Afinal, ninguém faz o Natal como a Time Out.

Garanta já o seu bilhete!

Também poderá gostar
Também poderá gostar
Publicidade
Voltar ao topo

Sobre nós

Contacte-nos

Time Out Worldwide

    Mapa do site
    © 2025 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.