O Natal à la Time Out está de volta e a festa vai ser épica

Assim que começa o Outono (mesmo que o casaco ainda não tenha saído do armário), o espírito natalício começa-se a fazer sentir. Mudam-se as músicas da rádio, começamos a pensar “isto dava um bom presente de Natal para a Maria”, e até a Avenida da Liberdade já começou a montar as decorações.
E sabemos que ainda só vai na segunda edição, mas há uma coisa que, para nós, já é tradição garantida: o Natal à la Time Out. No dia 5 de Dezembro, celebramos como só nós sabemos: boa comida, muitos copos e um ambiente verdadeiramente natalício. Pode contar com karaoke para fazer a desforra do ano passado, flash tattoos e boas surpresas pelo caminho.
Quando: 5 de Dezembro
Horário: das 18.00 às 00.00
Prepare-se para a festa mais divertida da cidade. Afinal, ninguém faz o Natal como a Time Out.