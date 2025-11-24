O Natal chega em Novembro ao Braço de Prata com mercado, duendes e artistas de circo

A festa é nos terrenos do Prata Riverside Village, na zona ribeirinha de Marvila, e conta com figuras como o Pai Natal (que as crianças poderão conhecer) e os seus duendes. No sábado, 29 de Novembro, entre as 14.00 e as 19.00, acontece a segunda edição do So!Christmas, evento organizado pela VIC Properties, que mistura um mercado de Natal com espectáculos e workshops alusivos à festividade. A entrada é livre.

O alinhamento começa com a modelagem de balões, às 14.00, que se estende ao longo do dia. Às 14.30, acontece o primeiro workshop, para aprender a fazer acessórios de Natal. Já às 15.00 e 15.30, tem lugar a actuação dos artistas do Chapitô, seguida de uma apresentação da Arcade Dance School.

DR So!Christmas

O dia prossegue com actividades como workshops de coroas e velas de Natal, a leitura de um conto ou a actuação do Lisbon Community Choir, às 18.00, hora em que se acendem as luzes da árvore de Natal.

