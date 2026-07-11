Nasceu em 2025 e já ocupa um lugar ao sol – que é como quem diz uma loja no Chiado. Na montra, a Coup D'État exibe um streetwear mediterrânico e um apetite especial por colaborações.

O espaço não nos é estranho. Foi durante anos a Latte, uma loja recheada de marcas internacionais de streetwear. O projecto chegou ao fim e a loja, com as suas estantes e painéis em madeira escura está agora ocupada por uma marca portuguesa, a Coup D'État. Chegou ao mercado em Abril do ano passado, pelas mãos de Edgar Ferreira e Guilherme Pinto de Oliveira, os fundadores da concept store The Feeting Room, e já alcançou o que muitas outras marcas almejam: ter uma loja no Chiado.

DR Coup D'État

"Para conseguirmos apresentar e explicar o conceito, deixou de ser suficiente estar misturado com mais 60 ou 40 marcas. Precisámos de apresentá-lo de uma forma isolada aos nossos clientes", começa por explicar Guilherme. "As nossas lojas são um ponto muito interessante para analisar o mercado. No ano passado, percebemos rapidamente que a Coup D'État tinha valor porque entrou logo para o top três dos nossos best-sellers. E, efectivamente, para enroupar a marca de uma série de valores e de um lifestyle, não há nada melhor do que uma loja própria", continua Edgar.

Num ano e poucos meses, o catálogo da Coup D'État (golpe de estado em francês) cresceu a olhos vistos. Hoje, as diferentes linhas e colecções enchem a loja. Num guarda-roupa maioritariamente masculino, mas onde uma grande parte das peças acabam por ser unissexo, há lugar para aproximações ao sportswear, alguns elementos preppy, mas sobretudo para um streetwear de inspiração mediterrânica, alavancado por uma bateria de acessórios como lenços, bonés, cintos, sapatos, óculos de sol, pins, meias e até toalhas de praia.

DR Coup D'État

"Sempre tivemos vontade de criar o nosso próprio projecto, mas foi um alinhamento de vários factores. Vivemos num país com um ecossistema de produção que não existe em mais lado nenhum. Temos o canal de vendas. Pensámos: temos de unir estas duas realidades e criar um projecto realmente português e diferenciador", resume Guilherme.

A qualidade das peças (em particular dos algodões) sente-se ao primeiro toque. As t-shirts e camisolas foram os primeiros produtos da Coup D'État. Hoje, a marca já abrange uma selecção de vestuário que inclui camisaria, malhas e gangas. A vontade de diversificar é tal, que já foram lançados baralhos de cartas, latas de conserva e até uma máquina fotográfica descartável – sempre com o cravo vermelho, adoptado como símbolo.

A Nacional 2 e o Leixões – o caminho faz-se de pequenas edições

Sem seguir o calendário sazonal à risca, a marca aposta sobretudo em pequenos lançamentos temáticos, em particular colaborações com outras marcas e criativos. A primeira foi com a Matize Golf, marca portuguesa que resgata o charme vintage do golfe. Já em Junho deste ano, a Coup D'État uniu esforços com o Leixões Sport Club e lançou uma colecção cápsula que honra as cores e o emblema do histórico centenário de Matosinhos.

DR Coup D'État

Na loja, ainda há peças vermelhas e brancas em exposição. O último lançamento, contudo, teve de percorrer muitos mais quilómetros até chegar ao Chiado. De Chaves a Faro é uma colecção inspirada na Nacional 2, a estrada mais longa do país, que percorre Portugal de norte a sul, ao longo de mais de 700 quilómetros. "Fomos buscar a ideia dos autocolantes, do carro cheio, da barraquinha da fruta", detalha Guilherme. Mais do que uma colecção de Verão, a diversidade de peças cobre também as noites frias, com pólos universitários de manga comprida, casacos e camisolas de malha, blusões e overshirts.

Certo é que nem todas as parcerias passam pelo departamento criativo. Na frente da loja, há um espaço reservado a marcas convidadas, por estes dias ocupado pela Sanjo. A marca é já uma velha conhecida dos dois sócios e a primeira a ocupar uma zona que se quer dinâmica. Em preparação está já uma colecção que junta as duas etiquetas, bem como uma nova edição especial, desta vez em colaboração com João Amorim, cujo canal de viagens – Follow The Sun – conta com mais de 297 mil seguidores no Instagram.

DR Coup D'État

Com uma nova loja em Lisboa, a primeira desta marca portuguesa, Edgar e Guilherme pensam já naqueles que serão os próximos passos. A Coup D'État nasceu a norte do rio Douro, é por isso natural que abrir uma loja no Porto faça parte dos planos dos dois sócios. Noutras andanças, a dupla prepara-se para abrir um novo espaço na capital. Trata-se da vinda da Labels of Tomorrow, uma concept store multimarca que já existe no Porto, para Lisboa. A abertura está prevista para o primeiro semestre de 2027, algures entre Santos e o Cais do Sodré.

Rua Nova do Almada, 61 (Chiado). Dom-Sex 11.00-20.00. Sáb 10.00-20.00

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