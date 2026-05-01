O Palácio da Pena pode vir a ser um set da LEGO – e só depende de si

A ideia é de Ricky Jenks, um britânico de ascendência portuguesa, que resolveu transformar o Palácio Nacional da Pena numa construção em LEGO. O projecto encontra-se actualmente activo na plataforma LEGO Ideas, uma plataforma online que permite a qualquer pessoa submeter ideias para potenciais produtos da marca. Mas também é possível vê-lo ao vivo.

A construção de Jenks está em exposição na loja do Palácio Nacional da Pena. Trata-se de um modelo detalhado e em escala do monumento, feito com recurso a 3792 peças LEGO. Se o projecto atingir cinco mil votos até 31 de Janeiro de 2027, passará a uma nova fase de votação. Na etapa seguinte, caso consiga chegar aos dez mil votos, será finalmente analisado pela equipa interna de design e marketing da LEGO, que poderá tomar a decisão de produzir e comercializar o modelo a nível mundial.

Esta não é a primeira vez que se tenta transformar um símbolo português num set da LEGO. Em 2022, o português Ezequiel Alabaça projectou um eléctrico e a construção chegou a conseguir mais de dez mil apoiantes. Infelizmente, a LEGO decidiu não seguir em frente com a produção. Desta vez, poderá ser diferente, mas para isso, primeiro é preciso votar.

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