O Canal Panda fez 30 anos a 1 de Abril. Em Julho, sopram-se as velas com o festival favorito dos mais novos.

É o evento infantil mais aguardado do ano. Entre 3 e 5 de Julho, o Parque dos Poetas volta a acolher o Festival Panda. O tema desta edição, que também celebra o 30.º aniversário do Canal Panda, é “Presente Mágico”, para que as crianças e os adultos que as acompanham possam reviver os momentos mais marcantes das últimas três décadas.

“É uma viagem no tempo, pensada para celebrar o passado, viver o presente e inspirar o futuro, numa autêntica passagem de testemunho entre pais e filhos, onde todos partilham as canções, as personagens e a alegria que marcaram diferentes gerações”, lê-se em comunicado.

No ano passado, entre as muitas caras familiares do canal infantil, encontravam-se a Gabby, de A Casa das Bonecas da Gabby, o Doraemon, da série com o mesmo nome, e o icónico Baby Shark, da música viral sobre uma família de tubarões. Este ano, os convidados ainda não foram revelados, mas antecipam-se nomes especiais para a edição comemorativa.

DR Festival Panda

Com duas sessões por dia – uma de manhã, com início às 09.00, e outra à tarde, a partir das 15.30 –, o festival inclui áreas de recreio, zonas com sombra e espaços sentados para maior conforto das famílias.

Tal como as edições anteriores (esta é a 19.ª), esta é uma produção do Canal Panda e da Lemon Live Entertainment. Depois de passar por Oeiras, o Panda e os seus amigos rumam ao Norte e param no Estádio Municipal Dr. José Vieira de Carvalho, na Maia, a 18 e 19 de Julho.

Os bilhetes já estão disponíveis e custam entre 23€ e 79€. Quem comprar até 31 de Maio, terá um desconto de 10% no preço. As crianças até aos 24 meses, inclusive, não pagam.

Rua A Gazeta d’Oeiras, 29 (Oeiras). 3-5 Jul, 09.00/ 15.30. Desde 23€

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