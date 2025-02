O regresso de Alves/Gonçalves e outros destaques da ModaLisboa

De 7 a 9 de Março, o maior evento de moda da cidade regressa ao Pátio da Galé, mas não só. A marca Alves/Gonçalves volta a integrar o calendário. Constança Entrudo dialoga com as artes visuais no CAM.

Arranca a 7 de Março mais uma edição da ModaLisboa, com o Pátio da Galé, no Terreiro do Paço, como palco principal. Durante três dias, mais de duas dezenas de criadores de moda nacionais vão apresentar as suas propostas para o próximo Outono-Inverno, entre jovens designers em início de carreira e nomes de peso do sector.

A 64.ª edição fica marcada pelo regresso de Alves/Gonçalves ao calendário de desfiles, depois de cerca de duas décadas longe da passerelle da ModaLisboa e de mais de dois anos sem apresentar colecções publicamente. Após a morte de Manuel Alves, a 14 de Maio de 2024, a marca, sustentada pela dupla de criativos – os Manéis – ao longo de 30 anos, regressa agora pela mão de José Manuel Gonçalves. O desfile está marcado para sexta-feira, 7 de Março, às 22.30, no Pátio da Galé.

No mesmo dia, o primeiro de desfiles, o calendário conta com a apresentação de Constança Entrudo (o único momento aberto ao público), no Centro de Arte Moderna Gulbenkian, com a fase final de mais uma edição do concurso Sangue Novo (onde concorrem Dri Martins, Duarte Jorge, Francisca Nabinho, Gabriel Silva Barros e Ihanny Luquessa) e os jovens designers Inês Barreto e Mestre Studio da plataforma Workstation. No sábado, a partir das 15.00, destaque para os desfiles de Carlos Gil, Luís Onofre, Kolovrat, Luís Buchinho, Ricardo Andrez e Luís Carvalho.

No domingo, Nuno Baltazar volta a pisar o Pátio da Galé, após um ano e meio longe da passerelle. A ele juntam-se nomes como Duartehajime, Valentim Quaresma, Gonçalo Peixoto e Dino Alves, que encerra o programa. Nesse mesmo dia, há ainda apresentação de marcas de calçado nacional, pela APICCAPS, no Mude, e das criadoras Bárbara Atanásio e Arndes, da plataforma Workstation. Tal como nas edições anteriores, o acesso aos desfiles é feito apenas com convite.

A moda chega ao CAM

No dia 7 de Março, Constança Entrudo inaugura o calendário de desfiles na 64.ª ModaLisboa fugindo, mais uma vez, ao cenário habitual. É no CAM que apresenta Second Best, uma colecção em que reflecte sobre a "obsessão da sociedade com vencedores e perdedores, celebrando o segundo lugar que é tantas vezes negligenciado", de acordo com a informação partilhada pela designer.

Na Sala Estúdio, a apresentação será aberta ao público e de acesso gratuito, mediante levantamento de bilhete no próprio dia, a partir das 15.00 e com um limite máximo de dois bilhetes por pessoa. Entre as 17.00 e as 18.00, o evento decorrerá com três levas de público. Durante esse período, a loja do CAM receberá peças da designer, mas também de Valentim Quaresma e Dino Alves, entre outros designers.

O evento servirá de mote a uma reflexão mais alargada sobre o cruzamento entre moda e artes visuais. Durante toda a tarde, o público é convidado a assistir a três conversas entre artistas e designers. A primeira dupla é formada por Adriana Proganó e Diogo Mestre (Mestre Studio), que começam a falar às 16.00. Meia hora depois é a vez de Marta Gonçalves (Hibu) se sentar à conversa com João Pedro Vale e Nuno Alexandre. Por fim, o greco-britânico Mikhail Karikis e Lidija Kolovrat trocam ideias pelas 17.20.

Artes à parte, com mais uma ModaLisboa regressa também uma nova edição da Pop-up Store de Designers, no hotel Locke Santa Joana. Os criadores e marcas presentes nesta loja temporária – e aberta ao público – estão ainda por anunciar, mas a inauguração já está marcada para 26 de Fevereiro.

Pátio da Galé (Terreiro do Paço). 7-9 Mar. Entrada por convite, exceto apresentação de Constança Entrudo no CAM (7 Mar 16.00-18.00) e Pop-up Store no Locke Santa Joana (26 Fev-9 Mar)

