Lisboa

Subscrever

Lisboa

Notícias

O regresso dos casacos. Semana promete descida de temperaturas em Lisboa

Mínimas podem chegar aos 6º C e máximas descem até aos 13º C, ficando abaixo da média para Novembro.

Rute Barbedo
Escrito por
Rute Barbedo
Jornalista
Lisboa
Matija Tunjic (Pixabay) | Lisboa
Publicidade

As temperaturas devem descer em Lisboa a partir de quarta-feira, 19 de Novembro, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). A semana será de sol, mas, de acordo com as previsões, na quinta-feira, dia 20, a máxima será de 14º C e a mínima de 9º C, valores que deverão descer um pouco mais no dia seguinte, para 13º C e 6º C, respectivamente. 

O tempo mais frio deverá manter-se pelo menos até sábado, esperando-se que no domingo haja uma ligeira subida da temperatura e um possível regresso da precipitação. 

🗞️ Mais notícias: fique a par das novidades com a Time Out

📲 Siga-nos nas redes sociais: Whatsapp, Instagram, Facebook e LinkedIn

Também poderá gostar
Também poderá gostar
Publicidade
Voltar ao topo

Sobre nós

Contacte-nos

Time Out Worldwide

    Mapa do site
    © 2025 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.