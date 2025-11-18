O regresso dos casacos. Semana promete descida de temperaturas em Lisboa

As temperaturas devem descer em Lisboa a partir de quarta-feira, 19 de Novembro, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). A semana será de sol, mas, de acordo com as previsões, na quinta-feira, dia 20, a máxima será de 14º C e a mínima de 9º C, valores que deverão descer um pouco mais no dia seguinte, para 13º C e 6º C, respectivamente.

O tempo mais frio deverá manter-se pelo menos até sábado, esperando-se que no domingo haja uma ligeira subida da temperatura e um possível regresso da precipitação.

🗞️ Mais notícias: fique a par das novidades com a Time Out

📲 Siga-nos nas redes sociais: Whatsapp, Instagram, Facebook e LinkedIn