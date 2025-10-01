O sonho do futebol pinta-se num campo de Mem-Martins com ajuda da realidade virtual

O artista Sepher está a pintar um campo de futsal no Bairro Nova Imagem. "É sobre o sonho clássico de querer ser jogador de futebol, para sair de uma vida de sobrevivência."

O artista urbano Sepher, natural de Algueirão-Mem Martins, está a transformar o campo de futsal do Bairro Nova Imagem, na mesma freguesia. "É a maior obra de arte urbana realizada num campo em Sintra", assegura, explicando que a pintura é "sobre o sonho clássico de querer ser jogador de futebol, para sair de uma vida de sobrevivência e conseguir uma vida digna".

Para facilitar e acelerar o processo, introduzindo ao mesmo tempo uma pegada experimental, o artista está a recorrer a uma ferramenta de realidade virtual. "Os óculos são uma coisa extraordinária, surreal mesmo. Num trabalho deste tamanho, é capaz de adiantar dois dias de processo. Eu vou vendo a imagem nos óculos e posso expandir diferentes partes, à medida que vou pintando", conta o artista, de nome Bruno Teixeira. Para ele, "pintar este campo é também uma conquista", porque esta é uma freguesia de "grande invisibilidade" e o Nova Imagem é um bairro "bastante degradado". "Isto, de alguma forma, chama a atenção ao local", acredita.

Hugo Barros Bairro Nova Imagem

O projecto conta com o apoio da Câmara Municipal de Sintra (CMS) e faz parte da requalificação do campo e da zona envolvente, que tem como objectivo tornar o Bairro Nova Imagem (um dos bairros mais densos da freguesia mais populosa do país) num "espaço de referência cultural e comunitária no concelho".

Hugo Barros Bairro Nova Imagem

A zona situa-se no limite da freguesia de Algueirão-Mem Martins e é um símbolo da habitação cooperativa como conquista de Abril, contando com uma forte vivência comunitária. Como parte da sua revitalização, há três meses, a CMS anunciou que está prestes a nascer ali uma horta comunitária, composta por 43 talhões.

📲 O (novo) TOL canal. Siga-nos no Whatsapp

👀 Está sempre a voltar para aquele ex problemático? Nós também: siga-nos no X