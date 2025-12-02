O Spotify Wrapped 2025 já chegou? E agora? E agora?

Tudo o que precisa de saber sobre o aguardado resumo anual do mais popular serviço de streaming de música, incluindo a sua recapitulação personalizada.

O ritual repete-se todos os anos: aquela notificação que aparece no telemóvel e nos lembra que ouvimos certas músicas vezes demais e outras vezes de menos. O Spotify Wrapped está a chegar e a curiosidade instala-se sempre da mesma maneira. Nunca há data oficial, nunca há comunicado pomposo. Há apenas um padrão. E, este ano, tudo indica que o resumo anual está mesmo aí à porta.

O Wrapped costuma aterrar entre a última quarta-feira de Novembro e a primeira de Dezembro. Uma já passou, a outra é amanhã. A margem de erro é mínima. Respire fundo. Está quase.

Como ver o seu Spotify Wrapped 2025

Não tem ciência nenhuma. Abre a aplicação e deixa-se guiar. Quem tiver a app no telemóvel recebe uma notificação que funciona como convite: entre, percorra, admita o gosto duvidoso de certos dias e partilhe o resto com quem tiver paciência.

Até quando conta o que ouvimos?

O Spotify regista tudo desde 1 de Janeiro até sensivelmente meados de Novembro. As últimas audições ficam de fora. Um alívio para quem começa a ouvir música de Natal em modo reincidente.

Os nomes do ano que já mexem com os números

Os dados finais ainda estão a ser afinados, mas o Spotify Pie deu conta de uma tendência clara: The Weeknd lidera 2025. Logo atrás surgem Bruno Mars, Taylor Swift, Justin Bieber e Ariana Grande.

Nas músicas, o Kworb.net aponta um top três composto por “Ordinary” de Alex Warren, “DtMF” de Bad Bunny e “Golden” de HUNTR/X. Falta apenas o veredicto oficial do Spotify para confirmar o pódio.

Um olhar rápido para 2024

No ano passado, Taylor Swift manteve o trono, seguida de The Weeknd e Bad Bunny. Entre as músicas mais ouvidas ficaram “Espresso”, de Sabrina Carpenter, “Beautiful Things”, de Benson Boone, e “BIRDS OF A FEATHER”, de Billie Eilish.

As listas completas de 2024 continuam disponíveis para quem quiser mergulhar nos álbuns mais tocados e nas canções que viralizaram. O Wrapped de 2025 chega a qualquer momento para actualizar a história.

🗞️ Mais notícias: fique a par das novidades com a Time Out

📲 Siga-nos nas redes sociais: Whatsapp, Instagram, Facebook e LinkedIn