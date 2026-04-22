O Village Underground faz anos e vai celebrar com 15 horas de festa

Já lá vão 12 anos desde a abertura deste complexo de autocarros e contentores empoleirados, em Alcântara. Para assinalar mais um aniversário, o Village Underground faz a festa a 9 de Maio.

Há 12 anos, Mariana Duarte Silva concretizava o sonho de erguer um polo criativo e cultural ali para os lados de Alcântara, usando velhos autocarros e contentores como escritórios e bares. O Village Underground mantém-se de pé e, no dia 9 de Maio, convida para uma festa de aniversário que se estende da tarde de sábado à madrugada de domingo.

O alinhamento ainda não foi revelado, mas sabe-se que envolverá música, arte, performance, exposições e outras experiências, com a presença de artistas nacionais e vindos de outras paragens.

A programação será contínua ao longo de 15 horas, distribuída entre os espaços do Club, da Esplanada e do Beco. A entrada é gratuita, mediante registo prévio e sujeita à lotação do espaço.

Avenida da Índia, 52 (Alcântara). Sab 9 Mai 15.00-06.00. Entrada livre

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