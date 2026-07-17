Obras na estação da Praça de Espanha condicionam utilização do metro

De 10 a 30 de Agosto, os comboios para Santa Apolónia não param na Praça de Espanha. Entre 31 de Agosto e 20 de Setembro, o mesmo acontece aos comboios com destino à Reboleira.

A estação de metro da Praça de Espanha entrou em obras, com duração estimada até ao final de Outubro. O objectivo é "melhorar as condições de utilização e de conservação desta estação, através da reabilitação da totalidade do pavimento, ao nível do átrio Norte, átrio Sul e cais", informa a empresa Metropolitano de Lisboa.

A par de a estação permanecer em serviço durante a intervenção, os cais da estação serão encerrados de forma faseada. De 10 a 30 de Agosto, estando encerrado o cais no sentido de Santa Apolónia, os comboios com destino a esta estação não vão parar na Praça de Espanha. Já entre 31 de Agosto e 20 de Setembro, este cais será reaberto e encerra o cais no sentido contrário, impossibilitando a paragem dos comboios com destino à Reboleira.

Além destes constrangimentos, o átrio Norte vai estar fechado de 29 de Junho a 16 de Agosto, sendo que no dia seguinte entram em funcionamento os novos elevadores, prevê a empresa. Entre 14 de Setembro e final de Outubro, não se poderá utilizar o átrio Sul, "o que implicará a transferência temporária do Posto de Venda para o átrio Norte".

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