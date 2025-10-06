Lisboa

Subscrever
Procurar

Lisboa

Notícias

Obras na Ponte 25 de Abril vão condicionar trânsito durante a noite até Novembro

Obras de pavimentação vão condicionar trânsito entre 9 de Outubro e 5 de Novembro, das 21.00 às 06.00 dos dias úteis.

Rute Barbedo
Escrito por
Rute Barbedo
Jornalista
Ponte 25 de Abril
DR | Ponte 25 de Abril
Publicidade

A partir desta quinta-feira, 9 de Outubro, e durante quase um mês, o trânsito rodoviário estará condicionado na Ponte 25 de Abril devido a obras de pavimentação (no âmbito da manutenção de rotina) no tabuleiro, anunciou a empresa Lusoponte. Haverá restrições até 5 de Novembro, nos dias úteis, entre as 21.00 e as 06.00.

A empresa que gere a ponte aconselha, assim, a utilização alternativa da ponte Vasco da Gama – também sob sua concessão –, que liga Lisboa a Alcochete.

🪖 Este é o nosso Império Romano: siga-nos no TikTok

📻 Antigamente é que era bom? Siga-nos no Facebook

Também poderá gostar
Também poderá gostar
Publicidade
Voltar ao topo

Sobre nós

Contacte-nos

Time Out Worldwide

    Mapa do site
    © 2025 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.