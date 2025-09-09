Oeiras recebe Lusofolia com Rui Veloso, Selma Uamusse e Valete

Nascido do projecto social Bairro Encena, o festival estreia-se em Oeiras com um cartaz que cruza gerações e países, levando ao palco artistas de Portugal, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe.

Com nomes como Rui Veloso, Selma Uamusse ou Valete, o Festival Lusofolia acontece em Oeiras, no dia 26 de Setembro, instalando-se no Jardim Municipal. O cartaz reparte-se por três núcleos: “Atlântico Vivo”, que junta a voz de “Chico Fininho”, Dany Silva e Zé Renato; “As Mulheres e o Mar”, com Selma Uamusse, Luiana Abrantes, Ana Lains, Karina Gomes e Valéria Carvalho; e “Arte Urbana”, onde sobem ao palco Pragga, Valete, REYZ e Neuro MC.

Além da música, o grande objectivo do Lusofolia passa por dar palco ao talento que vive fora do radar, seja nos bastidores ou em frente ao público, reunindo gerações e geografias numa celebração colectiva da lusofonia.

O festival nasceu dentro do projecto social “Bairro Encena”, promovido pela Palco Unânime Associação Cultural no âmbito do PRR, com o apoio da Câmara Municipal de Oeiras. O trabalho começou nos bairros de Outurela, Portela, São Marçal e Alto dos Barronhos, com oficinas e formação em produção artística, e rapidamente se transformou num evento de dimensão real, feito por quem raramente tem acesso ao palco e pensado para toda a comunidade.

Mais do que um alinhamento musical, o Lusofolia é também uma plataforma de capacitação. Jovens afro-descendentes assumem papéis em todas as frentes – de produtores a técnicos, de figurinistas a artistas plásticos ou cenógrafos – num processo que valoriza talento e abre portas no sector cultural.

A comunidade local não fica de fora: através do Clube de Artesanato, peças sustentáveis feitas com materiais reciclados irão decorar o espaço e marcar a identidade visual desta edição.

Jardim Municipal de Oeiras (Oeiras). 26 Set (Sex) 16.00. 10€

