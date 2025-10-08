Dois Corvos, Fermentage, MUSA, Oitava Colina e Pravda juntam-se à Oktober Festa 2025, oferecendo mais de 40 variedades de cerveja e concertos de Pop Dell’Arte, Cave Story e Black Wizards.

A 18 de Outubro, o Lisbon Beer Department, em Marvila, inspira-se na tradição de Munique para criar uma versão bem portuguesa de uma das maiores celebrações mundiais em torno da cerveja, ocupando os espaços das cervejeiras independentes e artesanais entre Marvila e Cabo Ruivo. Dois Corvos, Fermentage, MUSA, Oitava Colina e, pela primeira vez, Pravda recebem o público numa festa de acesso gratuito, que decorre entre as 13:00 e as 03:00, com mais de 40 variedades de cerveja e um cartaz musical cuidadosamente seleccionado.

O plano musical combina nomes consagrados e emergentes da música nacional, com destaque para Pop Dell’Arte, colectivo lisboeta que mistura pop experimental, vanguardismo e performance artística, e Cave Story, banda de post-punk que revitaliza o rock e a pop com intensidade.

O alinhamento inclui também a energia explosiva dos Black Wizards, o rock experimental e emocional de AVESSO, a fusão de ritmos latino-americanos de San La Muerte, o blues, stoner e experimental das Damn Sessions, o stoner-rock dos Desert Smoke, a irreverência e força das Lesma e as paisagens downtempo e trip-hop de Subnoia. Diversos DJs completam o universo sonoro, trazendo beats globais, house, electroclash, techno e ritmos afro-latinos, entre eles Hause Plants, Mical Bacho, Guerrilha Sound System, La Salsa Del Pueblo, Omnika e Margarida Campelo.

Como já é tradição, os mestres cervejeiros de cada casa colaboraram numa cerveja especial para a ocasião. A Kolsch da Oktober Festa 2025 apresenta uma cor dourada brilhante, equilibrando notas maltadas com aromas frutados e florais, resultando num final leve, seco e refrescante, ideal para acompanhar o percurso entre as cervejeiras.

A gastronomia volta a assumir um papel central, com propostas pensadas para cada espaço. Na Oitava Colina, cozinhas internacionais oferecem menus como Makitchen, de comida venezuelana, Ten-Ta-Te, com especialidades argentinas, e El Rincón Mexicano, com tacos, tamales e nachos. Na Fermentage serve-se churrasco texano em colaboração com a KAU – Barbecue Texano, enquanto na MUSA Joana Barrios e Leonor Godinho (Bibs) preparam sandes reconfortantes, perfeitas para recuperar energias entre concertos e copos.

Marvila. 18 Out (Sáb) 13.00-03.00. Entrada livre

