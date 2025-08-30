Olhà FLIFA! Os livros independentes estão de volta a Arroios

De 12 a 14 de Setembro, o Mercado de Arroios acolhe cerca de uma centena de editoras e livrarias independentes. A entrada é livre.

É a quarta edição da FLIFA, a Feira do Livro Independente da Freguesia de Arroios, que volta a contar com um programa dinamizado pelas editoras e livrarias participantes. Ao todo, são mais de uma centena. Além dos habituées, como a It’s a Book, especializada em livros infanto-juvenis, ou a Greta, dedicada a material produzido por mulheres e pessoas não-binárias, encontrará a editora açoriana Araucária, a editora brasileira Urutau ou a revista tavirense Limoeiro Real, que este ano estreou o seu projecto editorial com o lançamento de Camanchaca, de Diego Zúñiga.

Entre as actividades previstas, todas gratuitas, há leituras encenadas, oficinas criativas, conversas e lançamentos. Destacamos uma por dia: na sexta-feira, às 19.00, a Bikini Books, editora feminista de design, e a Well Read, livraria de arte e design, convidam-nos para o lançamento de Made in Patriarchy, de Cheryl Buckley, e uma conversa sobre design e patriarcado; no sábado, às 11.00, Sasha Boychenko conversa com a tradutora Ana Martins e o editor João Concha sobre Este Mundo É Um Vertep, a primeira antologia de poesia ucraniana publicada em Portugal pela (não) edições; e no domingo, às 17.00, a editora e livreira Lorena Travassos propõe uma reflexão sobre como os feminismos de perspectiva decolonial desafiam e reescrevem a narrativa europeia sobre o mundo.

Se for em família, com crianças pequenas, não perca as oficinas para crianças, com Yara Kono e André Letria, bem como a apresentação e leitura para famílias de C de Casa, o novo livro da colecção Bebé Leitor, com Andreia Nunes e Ruben Ramires. Mas não se preocupe, é fácil organizar a agenda: a programação completa está disponível para consulta online, no site da Junta de Freguesia de Arroios, onde também encontra indicação das actividades que requerem inscrição prévia através de e-mail (flifarroios@gmail.com).

Mercado de Arroios. 12-14 Set, Sex 17.00-21.30 e Sáb-Dom 11.00-19.00. Entrada livre

🎭 Mais cultura: fique a par das principais novidades com a Time Out

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, Instagram e Whatsapp