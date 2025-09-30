Lisboa

Lisboa

Ornatos Violeta vão dar dois concertos em Lisboa

O Tivoli BBVA recebe, a 14 e 15 de Novembro, os Ornatos Violeta, numa celebração da sua discografia intemporal que conta com arranjos de cordas.

Hugo Geada
Escrito por
Hugo Geada
Jornalista
Ornatos Violeta
Francisco Romão Pereira / Time Out | Os Ornatos Violeta eram um dos nomes confirmados
Os Ornatos Violeta anunciaram dois concertos em Lisboa, no Teatro Tivoli BBVA, a 14 e 15 de Novembro. Trinta anos depois da sua formação, a banda continua a ser uma referência na música portuguesa, com canções que atravessam gerações e mantêm intacta a intensidade das primeiras apresentações. A voz de Manel Cruz e a sonoridade que marcou os anos 90 continuam a ecoar, com um público cada vez mais diverso a descobrir ou a revisitar o universo de O Monstro Precisa de Amigos e Cão!.

Nestes espectáculos, o grupo promete uma viagem pelo repertório dos dois álbuns de estúdio, considerados peças fundamentais da discografia nacional, mas também vai recuperar canções de Inéditos/Raridades e outras surpresas preparadas para a ocasião. A acompanhar a banda estará ainda um quarteto de cordas da Casa da Música, acrescentando uma nova dimensão ao já intenso imaginário dos Ornatos. Em comunicado, a banda descreve os espectáculos como "únicos e distintos" e o Tivoli já avançou que a plateia do Teatro será dividida em 3 tipologias de plateia sentada para estes 2 concertos.

Recentemente, o vocalista dos Ornatos Violeta esteve nesta sala de espectáculos a apresentar Cru. À data do anúncio dos espectáculos, Manel Cruz apresentou-os assim: “É um concerto que tem como finalidade conseguir um espaço em que todas as canções se apresentem da forma mais crua e despida possível, privilegiando, através da fragilidade, o seu lado mais intimista”. Agora, será o oposto.

Teatro Tivoli BBVA (Avenida da Liberdade). 14-15 Nov (Sex-Sáb) 21.00. 20€-60€

Manel Cruz: “Vive a vida e canta a canção, não vivas a canção e cantes a vida”

🔴 Mais notícias: fique a par das principais novidades com a Time Out

