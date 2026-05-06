O número total destes locais – que “combinam conservação, educação ambiental e uma abordagem sustentável ao desenvolvimento” – aumentou para 241.

Se vive numa cidade, não precisa de abandonar completamente a civilização para conseguir aquela tão necessária dose de natureza. Mas, por vezes, paisagens verdadeiramente monumentais de montanhas e cenários impressionantes justificam uma aventura na natureza selvagem.

Precisa de inspiração? Bem, a designação de Geoparques Mundiais da UNESCO, criada em 2015, é um óptimo ponto de partida, e 12 novas regiões acabam de ser adicionadas à agora extensa lista de 241 locais para 2026.

Seleccionados pela sua combinação de “conservação, educação ambiental e uma abordagem sustentável ao desenvolvimento, ao mesmo tempo que apoiam os povos indígenas e as comunidades locais na promoção da sua cultura e know-how”, estes parques foram escolhidos a dedo pelo conselho executivo do organismo com base nas candidaturas do Conselho Mundial de Geoparques.

Que locais receberam a designação? Bem, um deles fica na Irlanda – o Geoparque de Joyce Country and Western Lakes. Graças ao que é conhecido como a Orogenia Grampiano-Tacónica – um período de intensa formação de montanhas que ocorreu há cerca de 450 milhões de anos –, esta região da Ilha Esmeralda foi abençoada com uma grande geodiversidade e uma abundância de fósseis.

Culturalmente, a região é um Gaeltacht, o que significa que a língua irlandesa ainda é parte integrante das interacções do dia-a-dia, tendo até influenciado a terminologia científica relacionada com a área. Por exemplo, a palavra glaciológica “drumlin” vem do irlandês “droimainn”.

Noutros pontos da lista encontram-se Manantiales Serranos no sudeste do Uruguai, o Delta do Sarawak na Malásia e o Planalto Cársico de Miné-Akiyoshidai no Japão. Mas continue a ler para dar uma espreitadela a todas as 12 novas inclusões, onde se destaca o nosso Algarvensis.

Os 12 novos geoparques da UNESCO para 2026

Geoparque da UNESCO de Changshan, China Geoparque da UNESCO do Monte Siguniang, China Geoparque da UNESCO de Terres d’Hérault, França Geoparque da UNESCO de Nisyros, Grécia Geoparque da UNESCO de Joyce Country e Western Lakes, Irlanda Geoparque da UNESCO do Planalto Cársico de Miné-Akiyoshidai, Japão Geoparque da UNESCO de Lenggong, Malásia Geoparque da UNESCO do Delta do Sarawak, Malásia Geoparque da UNESCO Algarvensis, Portugal Geoparque da UNESCO de Toratau, Rússia Geoparque da UNESCO de Dahar, Tunísia Geoparque da UNESCO de Manantiales Serranos, Uruguai

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