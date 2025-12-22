Os 20 melhores destinos para viajar em 2026, segundo a BBC – da Finlândia a Filadélfia

Florestas tropicais luxuriantes, ruínas romanas, praias polinésias e vida selvagem diversa fazem parte da lista do guia de viagens para o próximo ano.

Assim que o Natal passa, a melancolia do Inverno instala-se a sério. Dias curtos, noites longas e falta de vitamina D só podem significar uma coisa – está na altura de marcar a próxima viagem.

Não faltam guias para ajudar a planear as viagens de 2026, desde uma selecção de novas e emocionantes viagens de comboio com início no novo ano até ao nosso calendário anual das melhores novidades para fazer pelo mundo fora. Mas, se ainda precisa de mais inspiração, os exploradores de confiança da BBC Travel viajaram pelos quatro cantos do globo para escolher os 20 melhores destinos de férias a visitar no próximo ano.

Alguns favoritos bem conhecidos surgem na lista da BBC, incluindo Abu Dhabi, que a Time Out destacou como uma aposta certeira para uma escapadinha urbana cheia de cultura em 2026. O emirado conta com várias novas aberturas, como o Museu Nacional Zayed e o ainda por inaugurar Guggenheim.

Noutro ponto da lista da BBC Travel está Uluru, na Austrália, onde os viajantes poderão em breve embarcar numa expedição pedestre de cinco dias por dunas e planícies de spinifex, até agora inexploradas.

O guia destaca também a Península de Osa, na Costa Rica, que a Time Out nomeou como o destino mais subvalorizado do mundo no início deste ano. O país da América Central é um refúgio de vida selvagem exótica, albergando mais de meio milhão de espécies. Descrita pela BBC como uma “rara convergência entre natureza selvagem e bem-estar”, aqui pode esperar acordar ao som dos macacos bugios, acompanhados por uma sinfonia de aves tropicais. Estão a ser lançados novos voos domésticos desde San José para este recanto remoto do país, onde se encontra o incrível Parque Nacional Corcovado, bem como vários retiros de surf e yoga.

Se gosta de cultura ousada, vibrante e um pouco fora do comum, Oulu, na Finlândia, pode ser o destino ideal. A cidade é, juntamente com Trenčín, na Eslováquia, uma das Capitais Europeias da Cultura em 2026. Há um programa que dura todo o ano e promete mantê-lo ocupado: espectáculos, exposições de arte e instalações. Os amantes da gastronomia vão sentir-se atraídos pelo Arctic Food Lab – uma celebração intensa dos sabores nórdicos, com jantares especiais e provas. Além disso, o Climate Clock pretende transformar a cidade numa galeria ao ar livre, com artistas finlandeses a trabalhar em conjunto com cientistas para criar obras provocadoras sobre clima, natureza e tempo.

Nos Estados Unidos, a Costa do Oregon entrou no guia de viagens da BBC para 2026 graças às suas paisagens impressionantes, observação de baleias e faróis, enquanto Filadélfia recebeu uma menção especial pelos seus eventos desportivos e pelas celebrações do seu 250.º aniversário. Outros destaques incluem Samburu, no Quénia, o local perfeito para uma experiência de safari isolada e fora dos circuitos habituais; e Montenegro, com as suas deslumbrantes vistas sobre a costa adriática.

Guimarães, em Portugal, está entre os 20 destinos de 2026 para a BBC.

Continue a deslizar para ver a lista completa.

Estes são os 20 melhores destinos para viajar em 2026, segundo a BBC

Abu Dhabi Argélia Vale de Colchagua, Chile Ilhas Cook Costa Rica Hébridas, Escócia Ishikawa, Japão Ilhas Komodo, Indonésia Loreto, Baja California Sur, México Montenegro Costa do Oregon, EUA Oulu, Finlândia Filadélfia, EUA Phnom Penh, Camboja Guimarães, Portugal Samburu, Quénia Santo Domingo, República Dominicana Vale de Slocan, Colúmbia Britânica, Canadá Uluru, Austrália Uruguai

