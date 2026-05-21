Os 50 anos da Festa do Avante vão ter concerto especial com Ney Matogrosso

A organização da Festa do Avante revelou o cartaz para a histórica edição, a acontecer de 4 a 6 de Setembro. O programa inclui a 9.ª Sinfonia de Beethoven.

Os concertos de António Zambujo, Carlão, Pedro Jóia e Ney Matogrosso, Cara de Espelho, JP Simões, Regula, Tim, Carolina Deslandes e 47 Soul, entre muitos outros, vão marcar os 50 anos da Festa do Avante, agendada para os dias 4, 5 e 6 de Setembro na Amora, Seixal.

O cartaz que vai marcar este aniversário histórico foi anunciado esta quinta-feira, revelando uma fusão de nomes que marcaram o evento criado pelo Partido Comunista Português com artistas que recentemente se afirmaram no panorama musical português. Um dos destaques desta edição vai para um espectáculo concebido especialmente para a Festa, nascido de uma relação artística de vários anos, que unirá em palco Pedro Jóia e Ney Matogrosso. O guitarrista português estabelecerá em palco um diálogo com a voz livre e intensa do histórico cantor brasileiro. Além deste encontro, a música erudita terá um papel central nas celebrações com a interpretação da 9.ª Sinfonia de Beethoven num concerto sinfónico marcado para a noite de sexta-feira, pelas 21.00, no Palco 25 de Abril.

Desta grande paleta de construção, os concertos de Carolina Deslandes, King Bigs, Ghoya, The Black Mamba, Regula, Carlão, António Zambujo e Ivandro vão partilhar os vários espaços da Atalaia com veteranos como Janita Salomé – acompanhado pelas cantoras Maria João e Ana Bacalhau –, Tim, acompanhado pelo pianista Mário Laginha e pelo coro feminino Tutti Encantus, os irmãos Pedro e Hélder Moutinho, Aldina Duarte, Diana Vilarinho e o primeiro trabalho a solo de Gabriel Gomes (Sétima Legião, Madredeus), que contará com Rodrigo Leão como convidado. A este cartaz juntam-se ainda o colectivo Cara de Espelho, JP Simões, Irma, Laurent Filipe, Luta Livre, Anarchiks, Talismán, as sonoridades de Erica Brown & The Bluegrass Connection e a tradicional Rave Avante!, que este ano é protagonizada por DJ Nigga Fox em formato B2B com Violet.

A componente internacional e internacionalista do evento será assegurada por nomes como o do músico angolano Yuri da Cunha, o guitarrista e cantautor tuaregue Bombino e o colectivo electrónico palestiniano e jordano 47 Soul.

A primeira vez que a Festa do Avante aconteceu foi em 1976 e tem decorrido, ininterruptamente, desde então, apesar de um atentado à bomba, logo na primeira edição, e de uma pandemia. A única excepção foi em 1986: a festa realizava-se no Alto da Ajuda, em Lisboa. No entanto, em 1987, o então presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Nuno Krus Abecassis, recusou ceder o terreno para o evento. Sem um espaço alternativo viável em tempo útil, o PCP foi obrigado a cancelar a edição desse ano. Na cronologia oficial da própria organização, o interregno é lembrado como "um ano sem festa foi como um sábado sem sol".

Quinta da Atalaia (Amora). 4-6 Set (Sex-Dom). 35€-50€

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