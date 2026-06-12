Os casamentos de Santo António chegam ao cinema em Setembro

Depois do sucesso de ‘A Gaiola Dourada’, Rúben Alves regressa à comédia. O elenco do novo filme junta Rita Blanco, Joaquim de Almeida e Joaquim Almeida.

Depois de A Gaiola Dourada e de Miss, Rúben Alves leva os casamentos de Santo António ao grande ecrã. Santo António, o Casamenteiro de Lisboa estreia-se nas salas de cinema a 10 de Setembro. Entre casamentos improváveis, rituais castiços e personagens excêntricas, a trama cruza o romance e o humor com o espírito único das festas populares.

Para dar vida a “uma história profundamente portuguesa, popular e contemporânea”, como se lê em comunicado, reuniu-se um elenco de luxo encabeçado por Rita Blanco e Joaquim Monchique. A eles juntam-se nomes como Joaquim de Almeida, Maria Rueff e Maria João Bastos, além do actor espanhol Paco León.

Esta sexta-feira, 12 de Junho, durante a transmissão em directo das Marchas Populares, vários actores do elenco vão surpreender o público com uma acção especial em plena avenida. Logo a seguir, no primeiro intervalo televisivo da emissão, na RTP, será revelado em o primeiro teaser do filme.

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