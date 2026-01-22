Os cineastas do futuro não são um mito – e até os podemos ver este fim-de-semana

Quem for à Avenida da Liberdade entre sexta-feira e domingo vai dar de caras com um Ciclope. É um festival dedicado a cineastas emergentes e tem como objectivo mostrá-los na maior tela possível – ou seja, na Sala Manoel de Oliveira do Cinema São Jorge.

Divido em seis sessões, este evento vai dar a conhecer o que de mais fresco se faz no país e fora dele, numa lógica de descoberta e apoio aos novos talentos. A primeira data do Ciclope, 23 de Janeiro, promove uma selecção de diferentes títulos: Uma Vulcanóloga que Nunca Viu Lava, de Joana Carolina; Passagens, de Samanta Velho; Resut, de Mafalda Jacob; Lisbone Baas Kora, de Filipe Barroso; Lismerence, de Gloria Biasion; Dançando Tango Entre Duas Margens, de Christian Tobler Soria; Apolo das Chamas, de Rúben Antunes; Um Sentimento Chamado Carnaval, de Carlos Confort; e Insibili Nelle Città Visibili, de Camilla Morello.

Esta é uma oportunidade de conhecer os autores e o cinema de amanhã, que inclui ainda projectos como Na Batida do Bairro, criado pelos jovens do Centro de Iniciativa Jovem, do Bairro de Lordelo, ou A Mouraria Cá e Lá, de Hajer Khader, ambos exibidos no sábado, na Sessão C e D, respectivamente. No derradeiro dia do Ciclope, não deixe de ver A Liberatory Demand From Queers in Palestine, de Ema Gonçalves, na Sessão F, projecto feito de gravações feitas em primeira mão neste país e de manifestações gravadas em Portugal, ou a curta-metragem de ficção Pé-De-Meia, de Joana Salvador, na Sessão E.

Cinema São Jorge, Av. da Liberdade 175 (Avenida). 23 Jan, Sex 19.00-23.00; 24 Jan, Sáb 15.00-18.00; 25 Jan, Dom 15.00-18.00. 2€

📲 Siga-nos nas redes sociais: Whatsapp, Instagram, Facebook e LinkedIn