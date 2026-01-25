Os destinos emergentes que toda a gente vai querer visitar em 2026, segundo novos dados

A KAYAK revelou que viajantes millennials e da Geração Z andam à procura de férias em destinos “por descobrir”. Eis o que deve entrar no seu radar.

Claro que dá sempre jeito dizer aos amigos para onde planeia viajar este ano e receber pastas do Google Maps cheias de restaurantes e bares testados e aprovados. Mas, se quer ir para um sítio que pareça verdadeiramente inexplorado, a KAYAK tem a solução.

O motor de busca de viagens analisou novos dados e lançou a segunda edição do relatório What the Future, que concluiu que 71% da Geração Z e 75% dos millennials desejam destinos “por descobrir”. O estudo baseia-se em dados da comunidade do TikTok e a lista de lugares que deverão tornar-se populares este ano é, no mínimo, intrigante.

No topo está a encantadora cidade irlandesa de Cork, o segundo maior centro urbano do país e, para muitos, a irmã mais nova, mais descontraída e cool de Dublin. É excelente para explorar a pé, cheia de bons sítios para comer, conhecida informalmente como a capital gastronómica da Irlanda, e funciona como base prática para caminhadas na região. Gougane Barra e a península de Sheep’s Head valem bem levar as botas de trilho.

Passe pela cidade durante o Cork Fringe Festival, de 8 a 10 de Maio, e aproveite o teatro e a comédia espalhados por vários espaços, além de uma boa selecção de pubs irlandeses clássicos. The Mutton Lane Inn e Coughlan’s são duas referências, mas há muito mais para descobrir.

Photograph: Shutterstock | Chingqong, China

Em segundo e terceiro lugar, segundo a KAYAK, surgem dois destinos chineses: Chongqing, uma cidade no planalto de Yungui, rodeada de montanhas e ponto de encontro entre a China antiga e moderna, e Harbin, no nordeste do país, conhecida pela arquitectura de influência russa e pelo maior festival de esculturas de gelo do mundo. Em quinto lugar aparece ainda Shenzhen, Cidade Criativa da UNESCO.

Os 10 destinos emergentes, segundo a KAYAK

Cork, Irlanda

Chongqing, China

Harbin, China

Zakynthos, Grécia

Shenzhen, China

Almaty, Cazaquistão

Hilo (Ilha Grande), Havai, EUA

Nouméa, Nova Caledónia

La Romana, República Dominicana

Luxemburgo

